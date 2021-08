Thailand: Sandbox-Programm startet Inselhopping am 17. August

München, 16.08.2021 | 15:53 | soe

Thailand ermöglicht Touristen, die im Rahmen des Sandbox-Programms nach Phuket kommen, ab dem 17. August auch Inselhopping. Das jüngst von der Corona-Aufsichtsbehörde genehmigte 7+7-Modell sieht einen einwöchigen Aufenthalt auf Phuket vor, bevor die Urlauber zu anderen Zielen in Surat Thani, Krabi und Phang Nga weiterreisen und dort eine weitere Woche verbringen dürfen. Die Teilnahme an dem Wiederöffnungsprogramm ist derzeit nur vollständig geimpften Ausländern vorbehalten.



In Thailand startet am 17. August das 7+7-Modell des Sandbox-Programms, welches Inselhopping ermöglicht.

Seit dem 1. Juli hat sich Phuket wieder für ausländische Touristen mit vollständigem Corona-Impfschutz geöffnet, ursprünglich sollte schon zum 1. August auch der Besuch weiterer Urlaubsziele ermöglicht werden. Aufgrund hoher Infektionszahlen in Thailand verzögerte sich die behördliche Freigabe jedoch zunächst, bis das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) den Start des 7+7-Modells für den 17. August genehmigte. Damit können Teilnehmer des Sandbox-Programms von nun an die ersten sieben Tage ihres Aufenthalts in Phuket verbringen, nachdem sie per Direktflug auf die Insel eingereist sind. Anschließend erhalten sie ein behördliches Genehmigungsformular und dürfen damit auf speziellen Routen zu den weiteren erlaubten Regionen reisen. Diese umfassen in der Provinz Surat Thani die beliebten Inseln Koh Samui, Koh Pha Ngan und Koh Tao, in Krabi Koh Phi Phi, Koh Ngai und Rai Leh sowie Khao Lak, Koh Yao Yai und Koh Yao Noi in der Region Phang Nga.Um im Rahmen des Sandbox-Programms nach Thailand reisen zu dürfen, müssen die ausländischen Urlauber einen vollständigen Corona-Impfschutz nachweisen und zusätzlich einen negativen PCR-Test mitbringen. Zudem wird eine Krankenversicherung, die auch COVID-19 abdeckt, gefordert. Bei der Ankunft am Flughafen wird ebenfalls ein Corona-Test durchgeführt, während der ersten 14 Tage des Aufenthalts sind weitere Tests obligatorisch. Fallen alle negativ aus, dürfen die Touristen nach zwei Wochen auf Phuket und/oder den anderen freigegebenen Inseln auch die übrigen Landesteile Thailands bereisen.Thailand kämpft noch immer gegen die bislang stärkste Welle der Pandemie, seit Mitte Juni steigen die Infektionszahlen kontinuierlich an. Da das Land inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 215,8 aufweist (Stand zum 16. August), hat das Robert Koch-Institut den Status eines Hochrisikogebiets verhängt. Einreisende aus Thailand unterliegen in Deutschland einer zehntägigen Quarantänepflicht, die jedoch mit einem negativen Test nach Tag fünf abgekürzt werden kann. Vollständig Geimpfte und Genesene können die Rückkehr-Quarantäne durch Vorlage eines entsprechenden Nachweises von Beginn an umgehen.