Thailand öffnet sechs weitere Inseln und Orte im Sandbox-Programm

München, 23.07.2021 | 09:33 | lvo

Thailand weitet das Sandbox-Programm aus. Wie das Nachrichtenportal Der Farang am Freitag meldet, werden sechs weitere Inseln und Urlaubsorte ab dem 1. August für Touristen zugänglich gemacht. Das betrifft Khao Lak, Koh Ngai, Railay, Koh Phi Phi, Koh Yao Noi und die Nachbarinsel Koh Yao Yai.



Die Urlaubsregion Khao Lak sowie die Inseln Koh Yao Noi und Koh Yao Yai in der Provinz Phang Nga und die beliebten Inseln Koh Phi Phi, Koh Ngai und der Urlaubsort Railay in der Provinz Krabi sollen sich ab dem 1. August dem Sandbox-Programm anschließen. Das wurde am Donnerstagabend bei einem Treffen der Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) unter dem Vorsitz des Premierministers Prayut Chan-o-cha genehmigt. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.Bei dem Treffen wurde der Vorschlag, die Öffnung im „7+7“-Format zu bewerkstelligen, genehmigt. Dabei gilt, dass geimpfte Touristen aus dem Ausland sich zunächst sieben Tage auf Phuket aufhalten. Werden sie dann negativ auf das Coronavirus getestet, dürfen sie für weitere sieben Tage zu den für sie freigegebenen Inseln und Urlaubsorten in den Provinzen Krabi und Rayong weiterreisen.Die Einreise nach Thailand ist grundsätzlich erlaubt. Vorab ist ein Certificate of Entry zu beantragen. Bei Einreise müssen Touristen sowohl einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test als auch eine Krankenversicherung mit COVID-19-Abdeckung nachweisen. Anschließend besteht die Pflicht zu einer 14-tägigen Quarantäne. Abweichende beziehungsweise zusätzliche Regelungen gelten auf den Inseln, die bereits jetzt im Rahmen des Sandbox-Programms geöffnet sind. Bei Ankunft auf dem Flughafen von Phuket erfolgt demnach ein Test, bis zum Erhalt des Ergebnisses ist eine Quarantäne verpflichtend. An den Tagen sechs beziehungswiese sieben und zwölf beziehungsweise 13 des Aufenthalts müssen Urlauber sich weiteren Tests unterziehen. Diese Bestimmungen gelten demnach auch für Reisende, welche die geplanten sechs Neuzugänge zum Sandbox-Programm besuchen möchten. Auf Koh Samui gelten wiederum leichte Abweichungen. Hier dürfen ausschließlich vollständig Geimpfte einreisen. Die Pflichtquarantäne nach Einreise dauert drei Tage an und danach darf die Insel für weitere vier Tage nicht verlassen werden. Erst ab dem achten Tag ist eine Weiterreise nach Koh Tao oder Koh Phangan erlaubt.