Thailand: Fünf Inseln werden für Besucher geschlossen

München, 28.05.2021 | 09:15 | rpr

Thailand-Urlauber dürfen ab Juni 2021 fünf Inseln vor der Ostküste des Landes nicht besuchen. Wie das deutsch-thailändische Nachrichtenmagazin Der Farang berichtet, sollen die Inseln Koh Kham, Kruay, Ku Dee, Pla Teen und Talu in der Provinz Rayong vorübergehend für vier Monate geschlossen werden. In diesem Zeitraum werden Schutzmaßnahmen für Urlauber verbessert und der Natur die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu regenerieren.



Ab 1. Juni sollen in Thailand fünf Inseln vorübergehend für den Tourismus geschlossen werden.

Die Schließung der Inseln für den Tourismus wurde am 27. Mai von dem thailändischen Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation angekündigt und soll ab dem 1. Juni in Kraft treten. Ab diesem Datum ist es Urlaubern bis Ende September nicht gestattet, die touristisch beliebten Inseln zu betreten. Im Zuge dieser Sperrung erhofft sich das Department eine Regeneration der Natur ohne menschliche Eingriffe, was in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie und einen eingeschränkten Tourismus begünstigt wird. Zusätzlich sollen in diesem Zeitraum die Sicherheitsmaßnahmen auf den Inseln für Urlauber verbessert werden. Die Eilande Koh Kham, Pla Teen und Tali sind insbesondere bei Tauchern beliebt und beheimaten einen der populärsten Tauchspots des Landes.Allgemein sprechen sich Umweltschützer für jährliche Schließungen der mehr als 100 Nationalparks Thailands aus. Mit zwei bis vier monatigen Sperrungen würde der Natur die Möglichkeit gegeben, sich vom Tourismus zu rehabilitieren. Bereits 2018 wurde die bei Urlaubern beliebte Maya Bay, welche durch den Film „The Beach“ im Jahr 2000 Popularität erlangte, auf unbestimmte Zeit geschlossen, um sich von dem Touristenandrang zu erholen.Die Einreise nach Thailand ist aktuell für Reisende aus Deutschland möglich, seitens des Auswärtigen Amtes besteht zudem keine Reisewarnung. Dennoch ist für die Einreise eine 14-tägige Quarantäne in einem ausgewählten Hotel vorgeschrieben. Reisende müssen demzufolge bereits bei der Ankunft eine Buchungsbestätigung der Quarantäne-Unterkunft vorweisen, ebenso einen Krankenversicherungsnachweis mit COVID-19-Abdeckung und ein Certificate of Entry. Darüber hinaus müssen einreisende Personen einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen.