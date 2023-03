Thailand: Touristenpolizei über App erreichbar

München, 28.03.2023 | 14:20 | spi

Thailand führt die Smartphone-App „Tourist Police i lert u“ ein. Mit dieser App können Reisende in Thailand schnell und einfach über ihr Smartphone Hilfe in Notfällen anfordern. Die App kann kostenlos im Google Playstore und im Apple App Store heruntergeladen werden. Die Bedienung ist einfach und die Kommunikation mit den Polizeibeamten und -beamtinnen kann wahlweise auch auf Deutsch erfolgen.



In Thailand kann die Polizei per App schnell kontaktiert werden.

Rachada Dhnadirek, Sprecherin der thailändischen Regierung, empfiehlt Touristinnen und Touristen, die App „Tourist Police i lert u“ zu installieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Reisende in Thailand Hilfe benötigen. Mit der App ist die Kontaktaufnahme mit der Polizei aber denkbar einfach. Dank einer GPS-Funktion kennt die Polizei den genauen Standort. Die App kann genutzt werden, wenn man sich verlaufen hat, Zeuge oder Zeugin eines Verbrechens oder Unfalls geworden ist oder Wertgegenstände verloren hat.Beim ersten Start der App müssen Daten wie Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingegeben werden. Danach öffnet sich die Hauptseite „Lert“, auf der die aktuelle Position auf einer Karte angezeigt wird. Über den Button „Request“ können Reisende ein Foto und eine Beschreibung an die Touristenpolizei senden. Alternativ können sich Hilfesuchende direkt mit der Polizei verbinden lassen. Die Kommunikation erfolgt in einer von mehr als acht Sprachen, darunter Deutsch und Englisch. In der Zwischenzeit werden die Daten an die nächstgelegene Polizeidienststelle weitergeleitet, um zügig vor Ort Hilfe leisten zu können.Es besteht keine Pflicht, die App „Tourist Police i lert u“ im Urlaub in Thailand dabei zu haben. Es kann aber nicht schaden, jederzeit schnell und unkompliziert die Polizei verständigen zu können. Wer die App nicht herunterladen möchte, sollte sich dennoch die Nummer der Touristenpolizei notieren oder abspeichern. Diese lautet landesweit 1155.