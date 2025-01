Thailand: Überschwemmungen in Surat Thani und auf Koh Phangan

München, 13.01.2025 | 12:04 | sei

Heftige Regenfälle und bis zu vier Meter hohe Wellen haben am Sonntagmorgen in Surat Thani und auf Koh Phangan zu schweren Überschwemmungen geführt. Mehrere Küstendörfer und Strände wurden verwüstet, darunter der Samret Beach und Ban Pod. Fährverbindungen nach Koh Phangan und Koh Tao sind aktuell eingestellt. Die lokalen Behörden überwachen die Situation.



Starke Regenfälle und hohe Wellen haben Küstendörfer in Surat Thani und Koh Phangan überflutet (Symbolfoto).

Die Provinz Surat Thani im Süden Thailands wurde am Sonntagmorgen von starken Regenfällen heimgesucht, die am Meer zu heftigen Überschwemmungen führten. Besonders betroffen waren die Bezirke Don Sak, Kanchanadit und Tha Chana, wo Küstendörfer wie Ban Pod und Moo 6 teilweise überflutet wurden. Am Samret Beach in Tha Chana beschädigten Fluten rund 30 Häuser, als bis zu vier Meter hohe Wellen an die Küste schlugen. Auch Koh Phangan, eine bei Touristinnen und Touristen beliebte Insel, meldete erhebliche Schäden durch die Überschwemmungen.Lokale Medien berichten, dass zahlreiche Familien in höher gelegene Gebiete evakuiert wurden. Rettungskräfte helfen derzeit den Betroffenen vor Ort. Der Gouverneur von Surat Thani, Theerut Supawibulpol, hat alle Fährbetreiber angewiesen, ihre Fahrten bis auf Weiteres einzustellen. Davon betroffen sind auch Verbindungen nach Koh Tao und Koh Phangan. Der Fährdienst der Lomprayah High Speed Ferries Co hat aktuell sogar sämtliche Routen aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Fischerboote und kleine Boote dürfen ebenfalls nicht auslaufen.Reisende, die derzeit in der Region sind, müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Seatran Ferry Co hat Passagierinnen und Passagiere vor weiteren Verspätungen bis zum 20. Januar gewarnt, da die Wetterbedingungen durch den Nordostmonsun angespannt bleiben. Touristische Aktivitäten auf Koh Phangan und Koh Tao sind stark eingeschränkt. Urlauberinnen und Urlauber werden gebeten, die Anweisungen der lokalen Behörden genau zu beachten.