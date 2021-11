Thailand: Unwetter auf Phuket und in Krabi bis 8. November

München, 02.11.2021 | 15:05 | soe

Thailand bereitet sich auf eine Unwetterfront vor, die im Laufe der Woche besonders die zentralen und südlichen Landesteile treffen wird. Noch bis mindestens zum 8. November werden heftiger Wind und starke Regenfälle erwartet, die örtlich auch zu Überschwemmungen führen können. Betroffen sind neben der Urlaubsinsel Phuket auch die Provinzen Krabi, Ranong, Surat Trani und Trang.



In Thailand erwarten mehrere Regionen in dieser Woche heftige Regenfälle, die zu Überflutungen führen können.

Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda hat die thailändische Wetterbehörde eine Starkregenwarnung der Stufe Gelb für die Südostküste und die südliche Westküste des Landes verhängt. Mehrere Provinzen werden hinsichtlich etwaiger Erdrutsche und Überflutungen überwacht, darunter auch die bei Urlaubern beliebten Regionen Krabi und Phuket. Insbesondere an den Flüssen und Stauseen dieser Regionen ist Vorsicht geboten, da sie im Fall starker Regenfälle über die Ufer treten können.Die Menschen in den betroffenen Gebieten sollten die Lage vor Ort aufmerksam verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Durch Überschwemmungen können Reisewege zu Lande unpassierbar werden, zudem sind an den thailändischen Regionalflughäfen Verspätungen oder Flugausfälle nicht auszuschließen. Besondere Umsicht sollten Reisende in tiefer gelegenen Gebieten walten lassen, dort kann es auch in infrastrukturell erschlossenen Regionen zu einer Überlastung der Regenwasserableitsysteme und demzufolge zu Einschränkungen kommen. Am Golf von Thailand ist die Schließung einzelner Strandabschnitte möglich, falls durch starke Winde der Wellengang zu gefährlich wird.Die widrigen Wetterbedingungen treffen Thailand ausgerechnet in der ersten Woche der touristischen Wiederöffnung. Seit dem 1. November empfängt das südostasiatische Land vollständig geimpfte Touristen aus 46 Staaten ohne Quarantäne, darunter ist auch Deutschland. Am ersten Anreisetag kamen laut dem thailändischen Fernsehsender Thai PBS rund 6.600 ausländische Reisegäste nach Thailand, sie nutzten dafür sieben Flughäfen. Allein in der Hauptstadt Bangkok landeten etwa 1.500 internationale Urlauber.