Thailand: Unwetterwarnung für Bangkok

München, 18.11.2022 | 15:43 | soe

In Thailand müssen sich die Menschen in einigen Regionen in der kommenden Woche erneut auf widriges Wetter einstellen. In der zentralen Tiefebene, wo auch die Hauptstadt Bangkok liegt, werden ab dem 22. November heftige Regenfälle erwartet. Auf der Urlaubsinsel Phuket gab es bereits am Donnerstag Überschwemmungen.



In Thailand wurde für die kommende Woche in einigen Regionen erneut starker Regen angekündigt.



Tiefdruckgebiet zieht heran



Derzeit bildet sich laut der Bangkok Post an der Küste Borneos ein Tiefdruckgebiet, das nach Vorhersagen Kurs auf das Südchinesische Meer und schließlich den Golf von Thailand nehmen wird. In diesen Gewässern werden ab kommendem Montag und bis zur Wochenmitte hoher Seegang und starke Wellen erwartet. Auch in der Andamanensee sollten kleinere Boote auf Empfehlung der lokalen Meteorologen und Meteorologinnen besser in den Häfen bleiben.



Neue Überflutungen auf Phuket



Im Süden Thailands dauert die durch den Monsun geprägte Regenzeit zwar länger als im Norden, endet jedoch üblicherweise im November.

