Thailand: Sonnencreme in Nationalparks verboten

München, 06.08.2021 | 09:10 | rpr

In Thailand ist ein Verbot für den Gebrauch von Sonnencremes mit bestimmten Inhaltsstoffen in Nationalparks in Kraft getreten. Wie das deutsch-thailändische Nachrichtenmagazin Der Farang berichtet, soll diese Maßnahme dem Schutz der Korallen in thailändischen Gewässern dienen. Diese Regelung wurde vom Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, kurz DNP, erlassen.



Aus Umweltschutzgründen wurde in Thailand ein Verbot für den Gebrauch bestimmter Sonnencremes erlassen.



Nesseltiere wichtig für Korallenbestand



Grund für die Zerstörung der weltweiten Korallenriffe sind insbesondere die Verschmutzung der Gewässer und der Klimawandel, welcher für eine Erwärmung der Weltmeere sorgt. Wie es in einem Bericht von Ntv heißt, setzen Forscher nun auf eine ganz bestimmte Aufforstungsmethode, um einer weiteren Zerstörung von Korallenriffen entgegenzuwirken. Da die Riffe von Nesseltieren gebildet werden, sorgen abgetragene Teile von intakten Korallen für eine Wiederaufforstung in zerstörten Gebieten.



Schließung thailändischer Inseln zu Regenerationszwecken



Erst im Juni dieses Jahres trat im Zuge eines Beschlusses des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation ein Beschluss für eine mehrmonatige, vorübergehende Schließung bestimmter Inseln in Thailand zu Regenerationszwecken in Kraft. Demzufolge dürfen die bei Tauchern beliebten Inseln Koh Kham, Kruay, Ku Dee, Pla Teen und Talu in der Provinz Rayong aus touristischen Zwecken bis September 2021 nicht betreten werden. In diesem Zeitraum soll den Eilanden die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zu regenerieren, gleichzeitig werden in dieser Spanne die Schutzmaßnahmen für Urlauber verbessert. Um eine weitere Verschmutzung thailändischer Gewässer und damit die Zerstörung der Korallenriffe zu verhindern, müssen Badeurlauber und Taucher künftig ganz genau auf die Inhaltsstoffe ihrer Sonnencremes achten. Wie Studien ergeben haben, sorgen bestimmte Chemikalien dafür, dass Korallen ausbleichen und das Fortpflanzungssystem der Riffe zerstört wird – insbesondere das von Nesseltieren. Wie es nach Angaben der Behörden heißt, dürfen Sonnencremes demzufolge künftig kein Oxybenzon, Octinoxat, 4-Methylbenzylid Campher oder Butylparaben beinhalten. Alternativ können Schwimmer auf zinkbasierte Cremes zurückgreifen. Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Baht, umgerechnet etwa 2.500 Euro, rechnen.Grund für die Zerstörung der weltweiten Korallenriffe sind insbesondere die Verschmutzung der Gewässer und der Klimawandel, welcher für eine Erwärmung der Weltmeere sorgt. Wie es in einem Bericht von Ntv heißt, setzen Forscher nun auf eine ganz bestimmte Aufforstungsmethode, um einer weiteren Zerstörung von Korallenriffen entgegenzuwirken. Da die Riffe von Nesseltieren gebildet werden, sorgen abgetragene Teile von intakten Korallen für eine Wiederaufforstung in zerstörten Gebieten.Erst im Juni dieses Jahres trat im Zuge eines Beschlusses des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation ein Beschluss für eine mehrmonatige, vorübergehende Schließung bestimmter Inseln in Thailand zu Regenerationszwecken in Kraft. Demzufolge dürfen die bei Tauchern beliebten Inseln Koh Kham, Kruay, Ku Dee, Pla Teen und Talu in der Provinz Rayong aus touristischen Zwecken bis September 2021 nicht betreten werden. In diesem Zeitraum soll den Eilanden die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zu regenerieren, gleichzeitig werden in dieser Spanne die Schutzmaßnahmen für Urlauber verbessert.

Weitere Nachrichten über Reisen

06.08.2021 Dominikanische Republik: Ausgangssperre entfällt in zwei Regionen Die Dominikanische Republik hebt in zwei Regionen die nächtliche Ausgangssperre auf. In den Gebieten National District und La Altagracia wird diese ab 9. August 2021, 5 Uhr entfallen. Die Dominikanische Republik hebt in zwei Regionen die nächtliche Ausgangssperre auf. In den Gebieten National District und La Altagracia wird diese ab 9. August 2021, 5 Uhr entfallen.

06.08.2021 Griechenland: Kreta und Zakynthos erhalten Ausgangssperre Griechenland hat auf der Insel Zakynthos sowie in Chania auf Kreta striktere Corona-Maßnahmen erlassen. Dazu zählt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr. Griechenland hat auf der Insel Zakynthos sowie in Chania auf Kreta striktere Corona-Maßnahmen erlassen. Dazu zählt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr.

06.08.2021 Gran Canaria auf Corona-Warnstufe 4 hochgesetzt Auf den Kanaren steigen die Infektionszahlen noch immer an. In der aktuellen Risikoneubewertung klettert Gran Canaria von Corona-Warnstufe Rot auf Braun. Auf den Kanaren steigen die Infektionszahlen noch immer an. In der aktuellen Risikoneubewertung klettert Gran Canaria von Corona-Warnstufe Rot auf Braun.

05.08.2021 Großbritannien streicht Quarantäne für ungeimpfte Deutsche Großbritannien lässt ab dem 8. August auch Personen ohne Corona-Impfung aus Deutschland ohne Quarantäne einreisen. Am 2. August entfiel die Isolation bereits für Geimpfte. Großbritannien lässt ab dem 8. August auch Personen ohne Corona-Impfung aus Deutschland ohne Quarantäne einreisen. Am 2. August entfiel die Isolation bereits für Geimpfte.