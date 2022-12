Thailand: Nationalpark Mu Ko Surin geschlossen

München, 19.12.2022 | 12:37 | lvo

Ein bei Touristinnen und Touristen beliebter Nationalpark in Thailand ist vorübergehend nicht erreichbar. Wegen der stürmischen See können keine Touren im Nationalpark Mu Ko Surin stattfinden. Die Sperrung ist laut einer Mitteilung des deutsch-thailändischen Nachrichtenportals Farang seit Sonntag für zwei Tage in Kraft.



Am Sonntag, 18. Dezember, wurde der Nationalpark Mu Ko Surin vorübergehend für Reisende geschlossen. Voraussichtlich dauert dies bis einschließlich Montag an. Urlauberinnen und Urlauber mit geplanten Touren in den Inselnationalpark sollten sich vorab über den Status ihres Ausflugs informieren oder erhalten proaktiv Meldung ihres Veranstalters. Die Nationalparkleitung ließ verlauten, dass der Park geschlossen werden muss, um die Sicherheit von Touristinnen und Touristen sowie Einheimischen zu gewährleisten. Es wird vor mehr als vier Meter hohen Wellen gewarnt, die zu Schäden an Menschen sowie Eigentum führen könnten.Trotz der aktuellen Trocken- und somit Hauptreisezeit liegt derzeit eine Schlechtwetterfront über dem asiatischen Urlaubsland. Starkregen, Windböen und Gewitter sorgen auch an anderen Stellen für Beeinträchtigungen. So ist auch der Fährverkehr im Golf von Thailand wegen der derzeitigen Wetterlage gestört. Laut einem Bericht vom Nachrichtenmagazin Thaiger sind die Fährverbindungen zwischen dem Festland und den Inseln Koh Phangan, Koh Samui und Koh Tao eingestellt.Der Nationalpark Mu Ko Surin liegt in der thailändischen Provinz Phang-nga und gilt als beliebtes Ausflugsziel. Die fünf vorgelagerten Inseln in der Andamanensee begeistern mit paradiesischen Stränden, tropischen Wäldern und ausgezeichneten Möglichkeiten zum Schnorcheln. Der Park ist jedes Jahr vom 1. Mai bis zum 31. Oktober geschlossen. In dieser Zeit herrscht Regenzeit, während der die Wetter- und Seebedingungen häufig nicht ideal für Ausflugsboote sind.