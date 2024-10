Trevi-Brunnen in Rom wegen Baustelle abgesperrt

München, 08.10.2024 | 09:23 | sei

In Rom reiht sich derzeit Baustelle an Baustelle. Pünktlich zum Heiligen Jahr 2025 will sich die italienische Hauptstadt von ihrer besten Seite zeigen, die dafür notwendigen Bauarbeiten sorgen bei Reisenden jedoch teils für Einschränkungen des Urlaubsvergnügens. Nun trifft es auch die Besichtigung des Trevi-Brunnens.



Der Trevi-Brunnen in Rom wird bis zum Jahresende restauriert. © Lisa Volkmann

Wer derzeit die italienische Hauptstadt besucht, sieht vor allem Gerüste und Absperrungen. Wenige Monate vor Beginn des Heiligen Jahres 2025 mehren sich die Baustellen in Rom. Nun kommt eine weitere dazu: Der Trevi-Brunnen in der Innenstadt muss außerordentlichen Restaurierungsarbeiten unterzogen werden. Dafür wurde der gesamte untere Bereich am Wasserbecken des berühmtesten Brunnens abgesperrt.Zwar ist der Zugang zur vorgelagerten Piazza noch immer möglich. Doch nun versperren orangefarbene Flatterabsperrungen den Zugang zum Wasser. Damit Besucherinnen und Besucher trotzdem einen Blick auf den Brunnen werfen können, ist während der Instandhaltungsmaßnahmen die Errichtung eines hufeisenförmigen Stegs über dem Wasserbecken geplant. Dieser soll nach den Worten von Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri innerhalb eines Monats fertig sein. In kleinen Gruppen werden Interessierte den Trevi-Brunnen dann über den Steg aus einer „ungewöhnlichen Perspektive“ aus der Nähe betrachten können, so Gualtieri. Der Steg soll auch die Möglichkeit bieten, neue Daten über Besucherzahlen zu erheben.Seit geraumer Zeit ist der Bereich am Trevi-Brunnen von morgens bis abends völlig überfüllt. Diesem Problem will die Stadtverwaltung mit neuen, aber nicht näher definierten Maßnahmen begegnen. Im Gespräch ist unter anderem eine Eintrittsgebühr. Nach dem Ende der Renovierungsarbeiten soll der Zugang zum Trevi-Brunnen während des Heiligen Jahres 2025 weiter gedrosselt bleiben.Die Arbeiten am Brunnen werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen, sagte Gualtieri. Damit wäre eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Roms pünktlich zum Heiligen Jahr 2025 fertig restauriert. Es wird erwartet, dass rund 30 Millionen Pilgerinnen und Pilger zum katholischen Jubiläumsjahr nach Rom reisen. Das Großevent beginnt am 24. Dezember, wenn der Papst feierlich die Heilige Pforte des Petersdoms öffnet.Quelle: dpa