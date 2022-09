Tropensturm Fiona trifft auf die Karibik

München, 16.09.2022 | 15:05 | lvo

Es ist der sechste Sturm der atlantischen Hurrikansaison, der einen Namen erhalten hat: Fiona bewegt sich als Tropensturm von Osten kommend auf die Karibik zu. Wie das US-amerikanische National Hurricane Center (NHC) meldet, trifft das Unwetter im Lauf des Wochenendes zunächst auf die Jungferninseln und voraussichtlich am Sonntag auf die Dominikanische Republik.



Tropensturm Fiona trifft am Samstag auf Land, in seiner Zugbahn befinden sich zunächst Guadeloupe und Montserrat, anschließend auch die Jungferninseln. Voraussichtlich am Samstagabend zieht das Unwetter über Puerto Rico hinweg. Das Auflandtreffen auf die dominikanische Ostküste wird am Sonntag erwartet. Die vorhergesagte Zugbahn weicht danach gen Norden ab, in voraussichtlich abgeschwächter Form zieht Fiona dann über die Turks- und Caicosinseln in Richtung der Bahamas.Vorhersagen des NHC zufolge wird Fiona nicht zu einem Hurrikan hochgestuft. Die Zelle bewegt sich in der Stärke eines Tropensturms konstant über die Karibikinseln hinweg. Dabei werden Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 95 Kilometern in der Stunde erreicht. Reisende in den betroffenen Gebieten sollten sich demnach über die aktuellen Wetterberichte informieren. Des Weiteren ist mit starkem Niederschlag zu rechnen. In der Folge kann es zu Überschwemmungen und Sturzfluten kommen. Insbesondere, wer sich in der Natur in bergigen Gebieten aufhält, sollte daher wachsam sein.Die atlantische Hurrikansaison dauert in der Regel von Anfang Juni bis Ende November an. Bislang ist diese im laufenden Jahr mild ausgeprägt. Erst zwei Stürme wurden als Hurrikans eingestuft, beide im September. Sowohl Kategorie-1-Hurrikan Danielle als auch Kategorie-2-Hurrikan Earl trafen dabei nicht direkt auf Land.