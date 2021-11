Tschechien stuft Deutschland in Kategorie Dunkelrot ein

München, 22.11.2021 | 15:13 | soe

Tschechien stuft Deutschland mit Wirkung zum 22. November in die höchste Corona-Warnkategorie Dunkelrot ein. Für einreisende Personen greifen damit Testpflichten vor und nach der Einreise, Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Bisher wurde die Bundesrepublik von ihrem östlichen Nachbarland auf Stufe Rot geführt, für welche die gleichen Einreisebestimmungen gelten.



Für Reisende, die von Deutschland aus nach Tschechien kommen möchten, ändert sich somit trotz der strengeren Einstufung nichts. Sie müssen unabhängig von ihrem Impfstatus vorab eine Einreiseanmeldung ausfüllen. Für Geimpfte und Genesene sind die Pflichten damit erledigt, sofern sie ihren Status durch einen entsprechenden Nachweis belegen können. Wer über keinen Corona-Impfschutz oder Genesungsstatus verfügt, muss einen bei der Einreise höchstens 72 Stunden alten PCR-Test mitbringen. Für Personen mit tschechischer Staatsbürgerschaft oder Daueraufenthaltserlaubnis genügt auch ein maximal 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest, wenn sie mit einem privaten Verkehrsmittel einreisen. Fünf bis sieben Tage nach der Einreise muss ein weiterer PCR-Test durchgeführt werden.Seit heute gelten in Tschechien darüber hinaus schärfere Corona-Maßnahmen. In Hotels, Restaurants, Museen und auf Kulturveranstaltungen muss nun ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgelegt werden, Ungeimpfte haben auch mit negativem Corona-Test keinen Zutritt mehr. Ausnahmen gelten für Menschen, welche sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Als Vorbild diente der tschechischen Regierung nach eigener Aussage die zuvor in Bayern angewandte 2G-Regelung.Tschechien gilt aus deutscher Sicht seit dem 14. November als Corona-Hochrisikogebiet. Seit rund einem Monat steigen die Inzidenzzahlen sprunghaft an und haben inzwischen ein Allzeithoch erreicht. Mit Stand zum 22. November liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 978. Die Impfquote in Tschechien ist mit rund 58 Prozent vollständig Geimpften in der Bevölkerung im europäischen Vergleich recht niedrig.