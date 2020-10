Corona-Maßnahme: Tschechien verhängt Maskenpflicht im Freien

München, 20.10.2020 | 08:41 | soe

Tschechien führt ab dem 21. Oktober eine Maskenpflicht im Freien ein. Die neue Regelung gilt nach Informationen des Touristikportals FVW in allen bebauten Gebieten innerhalb von Städten sowie Gemeinden. Tschechien kämpft derzeit mit stark ansteigenden Infektionszahlen.



Derzeit liegt der Inzidenzwert an Corona-Neuerkrankungen bei knapp 860 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen zwei Wochen, womit Tschechien die höchste Anstiegsrate aller EU-Mitgliedstaaten hat. Die strengere Maskenpflicht soll diese Entwicklung nun eindämmen. Ausnahmen dürfen nur bei sportlichen Betätigungen unter freiem Himmel sowie in Situationen gemacht werden, in denen ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen sichergestellt wird. Bislang galt in Tschechien bereits in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen und in Innenräumen des öffentlichen Bereichs die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase.Tschechien gilt landesweit als Corona-Risikogebiet gemäß der Einstufung des Robert Koch-Instituts, das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung erlassen. Dadurch greift für Reise-Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland eine Quarantäne- oder Testpflicht. Tschechien selbst stuft andere Länder durch ein Ampelsystem hinsichtlich ihrer Corona-Risikostufe ein, für Deutschland zeigt dieses momentan die grüne und damit geringste Warnstufe.