Corona-Maßnahme: Tschechien hat wieder Maskenpflicht

München, 21.07.2020 | 09:18 | soe

Tschechien rudert bezüglich der Maskenpflicht teilweise zurück: Nachdem das Gebot zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes erst am 1. Juli abgeschafft worden war, wird es nun lokal begrenzt wieder in Kraft gesetzt. Konkret gilt die Pflicht wieder in der östlichen Region Mährisch-Schlesien. Dort hatten sich zuletzt vor allem viele Bergleute mit dem Coronavirus infiziert.



Tschechien hat teilweise die Maskenpflicht wiedereingeführt.



Auch in Israel wurden die Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus wieder verschärft. So dürfen Gastronomen keine Gäste mehr vor Ort bewirten, sondern die Speisen nur noch ausliefern. Die Dienstleistungen von Hotels wurden eingeschränkt, Fitnessstudios geschlossen. Ab dem kommenden Wochenende dürfen zudem Strände, Geschäfte, Museen und Schwimmbäder nur noch unter der Woche öffnen. In den betroffenen Gebieten müssen Mund und Nase nun wieder in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln bedeckt werden. Wer soziale Einrichtungen und Krankenhäuser besuchen will, benötigt eine Maske mit Schutzklasse FFP2 oder höher. Des Weiteren wurden Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern verboten und die Öffnungszeiten von gastronomischen Betrieben eingeschränkt. Hintergrund der Maßnahme ist ein Anstieg der Covid-Fallzahlen in Mährisch-Schlesien, das vor allem als Industrieregion bekannt ist.Auch in Israel wurden die Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus wieder verschärft. So dürfen Gastronomen keine Gäste mehr vor Ort bewirten, sondern die Speisen nur noch ausliefern. Die Dienstleistungen von Hotels wurden eingeschränkt, Fitnessstudios geschlossen. Ab dem kommenden Wochenende dürfen zudem Strände, Geschäfte, Museen und Schwimmbäder nur noch unter der Woche öffnen.

