Türkei schafft PCR-Tests für Ungeimpfte ab

Die Türkei hat zum 17. Januar einige Corona-Maßnahmen im Land gelockert. So müssen Personen ohne Corona-Impfung nicht länger einen negativen PCR-Test vorlegen, um Zugang zu bestimmten Einrichtungen wie Kinos, Theatern und überregionalen Verkehrsmitteln zu erhalten. Inlandsflüge bleiben von der Lockerung allerdings ausgenommen, sie erfordern von ungeimpften und nicht genesenen Reisenden weiterhin ein negatives PCR-Testresultat.



Wie das internationale Informationsportal Garda berichtet, greift die Lockerung auch für den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten. In einer Mitteilung des Innenministeriums an die 81 Provinzen des Staates wurden die Behörden angewiesen, die Testvorschriften für Überlandbusse und -züge sowie kulturelle Einrichtungen aufzuheben. Darüber hinaus muss sich auch Schulpersonal sowie Beschäftigte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst ohne Impf- oder Genesungsnachweis nicht mehr regelmäßig testen lassen. Weiterhin bestehen bleibt die Testpflicht für Ungeimpfte und nicht Genesene hingegen auf Inlandsflügen, für Personal von Kinderheimen, Pflegeheimen und Gefängnissen sowie für Insassen und Insassinnen letzterer.Die Lockerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land am Bosporus mitten in der bislang stärksten Pandemiewelle steckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zum 18. Januar bei 562,5 und damit nahe des bisherigen Höchststandes. Gesundheitsminister Fahrettin Koca räumt die Sorgen angesichts der sich verbreitenden Omikron-Variante zwar ein, weist aber zugleich auf deren mildere Verläufe und die damit einhergehende Senkung der Krankenhaus-Einlieferungen hin. Dennoch sollten die Menschen in der Türkei weiterhin persönliche Schutzmaßnahmen aufrechterhalten und sich vor allem impfen lassen. Ursprünglich waren die Nachweis- und Testpflichten im Inland im September 2021 eingeführt worden, um die stagnierende Impfkampagne anzukurbeln. Inzwischen sind mehr als 61 Prozent der Türkinnen und Türken vollständig geimpft.Wer aus Deutschland derzeit in die Türkei einreisen möchte, benötigt ab einem Alter von zwölf Jahren entweder einen Impf- oder Genesungsnachweis oder ein negatives Testergebnis. Dabei werden maximal 72 Stunden alte PCR-Tests sowie höchstens 48 Stunden alte Antigentests anerkannt. Darüber hinaus ist von allen Flugreisenden ab zwölf Jahren ein elektronisches Einreiseformular auszufüllen, welches den HES-Code generiert. Dieser muss bei den Einreisekontrollen sowie bei Bedarf im Land vorgezeigt werden.