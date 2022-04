Türkei hebt Maskenpflicht in Innenräumen auf

München, 26.04.2022 | 15:21 | soe

Die Türkei hat mit sofortiger Wirkung die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen aufgehoben. Dies gab der türkische Präsident Erdoğan am Dienstagnachmittag auf Twitter bekannt. Lediglich in Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln muss der Mund-Nase-Schutz in dem beliebten Urlaubsland weiterhin angelegt werden.



Die Türkei hat die Maskenpflicht in Innenräumen am 26. April aufgehoben.



Türkei erklärt Pandemie für beendet



Mit der Entscheidung endet die am längsten bestehende Schutzmaßnahme, die im Zuge der Corona-Pandemie von den türkischen Behörden Anfang 2020 ergriffen worden war. Beschlossen wurde die Aufhebung der Maskenpflicht vom wissenschaftlichen Beirat für Corona-Angelegenheiten unter Vorsitz des Gesundheitsministers Fahrettin Koca am Mittag des 26. April. Dabei handelte es sich offiziell um die letzte Sitzung dieses Ausschusses, der bisher regelmäßig über aktuelle Entwicklungen der Pandemiesituation beraten und informiert hatte. Das Gesundheitsministerium wird seine Arbeit jedoch diesbezüglich fortsetzen und den Verlauf der Corona-Lage weiter überwachen. Künftig solle das Coronavirus jedoch ähnlich einer Grippe behandelt werden.



Einreise ohne Formular



Für Türkei-Urlauber und -Urlauberinnen bedeutet die Entscheidung mehr Freiheit beim Betreten von Restaurants, Geschäften, Theatern, Kinos und ähnlichen Einrichtungen. Überall dort muss die Corona-Maske ab sofort nicht mehr getragen werden. Lediglich in Bussen, Bahnen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt die Maskenpflicht bestehen, bis die Zahl der täglichen Neuinfektionen landesweit unter 1.000 sinkt. Derzeit liegt sie bei rund 2.600.

