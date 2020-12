Türkei: Ausgangssperre an Wochenenden

München, 01.12.2020 | 09:21 | soe

In der Türkei sind ab dem 1. Dezember strengere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wirksam. Wie der türkische Präsident Recep Tyyip Erdogan verkündete, gilt an den Wochenenden bis auf Weiteres eine Ausgangssperre. Zudem wurden weitere Maßnahmen eingeleitet.



Aufgrund einer steigenden Zahl an Neuinfektionen verkündete der türkische Präsident Erdogan nach einer Kabinettssitzung am 30. November neue Regelungen hinsichtlich der Bekämpfung der Corona-Pandemie. An den Wochenenden begibt sich das Land fortan in einen Lockdown – so gilt von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr eine Ausgangssperre. Auch unter der Woche kommt es zu strikteren Maßnahmen, hier müssen Einwohner der Türkei von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens in ihren Wohnungen und Häusern bleiben.Weitere Regelungen richten sich an Supermärkte, Metzger und ähnliche Einrichtungen, die an den Wochenenden nur noch einen Lieferservice anbieten dürfen. Des Weiteren ist es Menschen über 65 Jahren und unter 20 Jahren untersagt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Beerdigungen, Hochzeiten und ähnliche Veranstaltungen dürfen nur mit maximal 30 Personen stattfinden. Außerdem müssen Freizeiteinrichtungen wie Hammams, Saunen, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und ähnliches bis auf Weiteres schließen.