Türkei verlängert Corona-Testpflicht auf unbestimmte Zeit

Die Türkei hat ihre Corona-Testpflicht für Einreisende auf unbestimmte Zeit verlängert. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı (AA) bleibt der negative PCR-Test damit so lange Einreisevoraussetzung, bis die Behörden aktiv eine andere Entscheidung treffen. Zuvor hatte bereits die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines die Information verbreitet, dass die Testpflicht noch bis mindestens Ende März bestehen bleibt.



Sowohl bei Einreisen zu Lande, als auch auf dem See- und Luftweg müssen alle Ankömmlinge ab sechs Jahren einen negativen PCR-Test vorlegen. Bei Antritt eines Fluges in die Türkei darf dieser nicht älter als 72 Stunden sein. Ausnahmen gibt es lediglich für die Besatzungen von Flugzeugen, Seeleute sowie Fahrer im Güterverkehr. Laut Angaben der AA werden Einreisende ohne entsprechenden Testnachweis in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt oder in der Türkei unter Quarantäne gestellt. Die Pflicht zum Nachweis eines negativen PCR-Tests hatten die türkischen Behörden Ende 2020 beschlossen, sie sollte nach Informationen der türkischen Zeitung Hürriyet ursprünglich am 1. März 2021 auslaufen. Nun jedoch gilt die Vorgabe weiterhin und ohne festgelegtes Ablaufdatum, bis die Türkei eine weitere Änderung beschließt.Wer aus der Türkei nach Deutschland reisen möchte, benötigt ebenfalls einen negativen PCR-Test. Er darf in diesem Fall maximal 48 Stunden alt sein und wird von allen Ausreisenden ab zwei Jahren gefordert. Die türkischen Behörden kontrollieren das Zertifikat bereits vor Antritt der Reise nach Deutschland, die Kosten für den Test tragen die Reisenden selbst. Auch Deutschland verlangt ein negatives Test-Zertifikat von Einreisenden aus der Türkei, das binnen 48 Stunden nach der Ankunft dem zuständigen Gesundheitsamt vorgelegt werden muss.Unterdessen hat die türkische Regierung einen Stufenplan für die Lockerungen im Land beschlossen. So dürfen Restaurants und Cafés in allen Regionen, die nicht mit der höchsten Corona-Warnstufe markiert sind, wieder öffnen. Damit bleibt die Gastronomie nur in 17 der 81 türkischen Provinzen noch geschlossen. Zudem wurden die Ausgangssperren für türkische Bürger gelockert. Für Touristen gelten diese jedoch ohnehin nicht.