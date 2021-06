Türkei erlaubt Einreise mit Antigen-Schnelltest

München, 02.06.2021 | 08:18 | soe

Die Türkei hat zum 1. Juni die Einreise für Urlauber aus Deutschland deutlich erleichtert. Seit gestern dürfen Reisende mit einem negativen Antigen-Schnelltest in die Türkei einreisen, bisher waren dafür ausschließlich PCR-Tests anerkannt worden. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht gänzlich, wie das Touristikportal Reise vor9 berichtet.



Das negative Antigen-Schnelltestergebnis darf bei der Einreise in die Türkei höchstens 48 Stunden alt sein. Negative PCR-Tests werden auch weiterhin akzeptiert, wenn ihre Probenentnahme bei der Ankunft höchstens 72 Stunden zurückliegt. Wer vor maximal sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden hat und dies mit einem Dokument nachweisen kann, muss von nun an keinen zusätzlichen Corona-Test mehr bei der Einreise in die Türkei vorlegen. Gleiches gilt für Personen, deren Erhalt der finalen Impfdosis mindestens zwei Wochen zurückliegt. Erfolgt die Einreise mit dem Flugzeug, muss der jeweilige Nachweis laut Auswärtigem Amt bereits beim Check-in erbracht werden. Bei Ankünften aus Ländern, in denen es kein Corona-Übertragungsrisiko mehr gibt, legt die Türkei keinerlei Einschränkungen fest. Da für diesen Status jedoch mindestens seit 28 Tagen keine Infektion in dem Land mehr nachgewiesen worden sein darf, ist dies für deutsche Urlauber derzeit nicht von Belang.Neben dem negativen Testergebnis oder Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis müssen alle Flugpassagiere ab sechs Jahren binnen 72 Stunden vor dem Reiseantritt eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Das Formular ist auf der Homepage des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar. Anhand der Einreiseanmeldung wird ein HES-Code erstellt, welcher beim Check-in sowie bei Kontrollen in der Türkei vorgezeigt werden muss. Die Türkei gilt aus deutscher Sicht derzeit noch als Corona-Hochinzidenzgebiet, bei der Rückreise nach Deutschland gelten deshalb strengere Einreisebestimmungen.Dank der seit Ende April stetig sinkenden Corona-Infektionszahlen im Land hat die Türkei seit dem 1. Juni mehrere Beschränkungen gelockert. So wurde die nächtliche Ausgangssperre um eine Stunde verkürzt und Restaurants sowie Cafés dürfen wieder länger Gäste vor Ort bewirten. Für ausländische Touristen gilt die Ausgangssperre in der Türkei ohnehin nicht, sie dürfen sich auch während der Sperrzeit frei bewegen.