Türkei: Einreise mit digitalem COVID-Zertifikat der EU erlaubt

Seit dem 20. August können Urlauber in der Türkei das digitale COVID-Zertifikat der EU verwenden, um der Nachweispflicht bei der Einreise nachzukommen. In einer wechselseitigen Übereinkunft haben die Europäische Union und die Türkei das gegenseitige Anerkennen der jeweiligen Nachweise beschlossen, wie aus einer Mitteilung auf der Homepage der deutschen Vertretung der EU hervorgeht. Gleiches gilt auch für die Ukraine und Nordmazedonien.



Die Türkei erkennt seit dem 20. August das digitale COVID-Zertifikat der EU für die Einreise an.

Bisher war die Einreise aus EU-Staaten in die Türkei bereits unter Vorlage eines alternativen Dokuments möglich, das entweder eine mindestens 14 Tage vor der Ankunft erfolgte Impfung, die amtliche Dokumentation einer maximal sechs Monate zurückliegenden Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test bescheinigte. Dabei werden höchstens 48 Stunden alte Antigen-Schnelltests sowie maximal 72 Stunden alte PCR-Tests anerkannt. Durch die Integration der Türkei in das System des digitalen COVID-Zertifikats der EU wird die Erfüllung der Nachweispflicht für Urlauber nun leichter, da bei der Einreise einfach der QR-Code eingelesen werden kann. Gleiches gilt auch für Inhaber des türkischen COVID-Zertifikats bei Einreisen in die EU sowie für Reisende aus und nach Nordmazedonien und die Ukraine mit den dort ausgestellten Nachweisen.Da die Türkei seit dem 17. August vom Robert Koch-Institut als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft wird, gilt derzeit für rückkehrende Urlauber eine Quarantänepflicht bei der Einreise nach Deutschland. Sie beträgt zehn Tage und kann durch einen negativen Test nach dem fünften Tag vorzeitig beendet werden. Geimpfte und genesene Personen dürfen die Quarantäne durch Vorlage eines entsprechenden Nachweises von Beginn an umgehen. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Isolationszeit nach fünf Tagen automatisch.Der Blick auf die aktuellen Corona-Fallzahlen in der Türkei zeigt eine allmähliche Entspannung: Nachdem die dritte Pandemiewelle ihren Höhepunkt offenbar vor gut zehn Tagen erreichte, fallen die Inzidenzwerte seither wieder ab. Zum 20. August liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 165,2, die Quote an Erstimpfungen bei 53,4 Prozent der Bevölkerung. Mehr als 40 Prozent der Impfberechtigten in der Türkei gelten bereits als vollständig immunisiert.