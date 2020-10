Corona: Reisewarnung für die gesamte Türkei ab 9. November

München, 28.10.2020 | 16:07 | lvo

Für die beliebten Urlaubsziele an der türkischen Mittelmeerküste wird wieder eine Reisewarnung verhängt. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch mitteilt, gilt diese ab dem 9. November. Betroffen sind die Touristenregionen Antalya, Aydin, Izmir und Muğla an der Ägäis und der Türkischen Riviera.



Ab dem 9. November gilt für die gesamte Türkei wieder ausnahmslos eine Reisewarnung.



Für Urlauber gilt demnach weiterhin, dass sie bei der Rückkehr aus der Türkei ein negatives COVID-19- Testergebnis vorzuweisen haben. Wer dies nicht hat oder positiv getestet wurde, muss in Deutschland in häusliche Quarantäne. Bereits jetzt müssen Heimreisende aus der Türkei bei der Ankunft in Deutschland ein negatives COVID-19-Testergbnis vorlegen. Dies wird ab dem 9. November beibehalten. Wegen der aktuell weltweit steigenden Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus setzt die Bundesregierung die Reisewarnung für die gesamte Türkei ab dem 9. November wieder in Kraft. Die Ausnahmeregelung für die vier oben genannten beliebtesten Urlaubsregionen entfällt somit. Ihren Status als Risikogebiet seitens des Robert Koch-Instituts hatten die Provinzen seit dem 15. Juni inne, dieser wird ebenso beibehalten.Für Urlauber gilt demnach weiterhin, dass sie bei der Rückkehr aus der Türkei ein negatives COVID-19- Testergebnis vorzuweisen haben. Wer dies nicht hat oder positiv getestet wurde, muss in Deutschland in häusliche Quarantäne. Bereits jetzt müssen Heimreisende aus der Türkei bei der Ankunft in Deutschland ein negatives COVID-19-Testergbnis vorlegen. Dies wird ab dem 9. November beibehalten.

