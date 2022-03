Türkei lockert Maskenpflicht ab sofort deutlich

München, 03.03.2022 | 08:53 | soe

Die Türkei hat die generelle Maskenpflicht unter freiem Himmel und in einigen Räumlichkeiten aufgehoben. Wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz bekanntgab, muss der Mund-Nase-Schutz künftig nur noch getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder an einem Ort keine ausreichende Belüftung gegeben ist. In bestimmten Einrichtungen wie Theatern, Kinos, Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Maske weiter obligatorisch.



Die Türkei hat die Maskenpflicht im Freien und in einigen geschlossenen Räumen abgeschafft.



HES-Code im Inland abgeschafft



Darüber hinaus entfällt die Pflicht, beim Betreten bestimmter Institutionen wie Banken, Einkaufszentren und Veranstaltungsorten den HES-Code vorzuzeigen. Dabei handelt es sich um einen QR-Code, der den Bürgern und Bürgerinnen vom Gesundheitsministerium ausgestellt wurde und unter anderem zur Kontaktnachverfolgung bei Infektionsketten dient. Urlauber und Urlauberinnen erhalten den Code nach dem Ausfüllen des elektronischen Einreiseformulars. Ob der Code auch für die Einreise künftig nicht mehr vorgezeigt werden muss, geht aus der Mitteilung des türkischen Gesundheitsministeriums jedoch nicht hervor. Laut Aussage des Ministers wird die Lockerung sofort umgesetzt, weitere Einzelheiten sollen durch eine baldige Verordnung des Innenministeriums geklärt werden.



Corona-Lage in der Türkei



