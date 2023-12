Tunesien erhöht Touristensteuer

München, 13.12.2023 | 13:12 | spi

Das Parlament in Tunesien hat die Erhöhung der Touristengebühr bestätigt. Damit werden Übernachtungen in Hotels teurer. Individualreisende müssen bereits ab Januar 2024 mit höheren Bettensteuern rechnen, Pauschalreisende voraussichtlich erst im darauffolgenden Jahr. Weitere Steuererhöhungen betreffen den Luftverkehr, andere touristische Einrichtungen und die Gastronomie in Tunesien.



In Tunesien steigen die Steuer in vielen touristischen Bereichen an.

Die Bettensteuer in Tunesien wird für 2-Sterne-Hotels von einem Dinar auf vier Dinar angehoben, was etwa 1,20 Euro entspricht. Reisende in 3-Sterne-Hotels zahlen statt zwei Dinar künftig acht Dinar oder umgerechnet 2,40 Euro. In 4- und 5-Sterne-Hotels vervierfacht sich die Touristenabgabe von drei auf zwölf Dinar oder 3,60 Euro. Die Preise gelten pro Person und Nacht, die Steuer ist auf 15 Tage begrenzt. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Bettensteuer befreit.In Tunesien müssen alle Beherbergungsbetriebe im kommenden Jahr eine höhere Umsatzsteuer zahlen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kosten an die Reisenden weitergegeben werden. Die Umsatzsteuer steigt ab 2024 von einem auf drei Prozent. Pauschalreisende sind davon zunächst ebenso wenig betroffen wie von der höheren Bettensteuer. Denn die Reiseveranstalter haben ihre Verträge in der Regel bereits für das kommende Jahr abgeschlossen – zu den günstigeren Tarifen.Das tunesische Finanzgesetz sieht zudem vor, dass auch die Umsatzsteuer in der touristischen Gastronomie von einem auf drei Prozent erhöht wird. Reisende, die von oder nach Tunesien fliegen oder mit dem Schiff fahren, zahlen überdies eine CO2-Steuer. In der kommenden Saison steigt die Steuer pro Ticket in der Economy-Klasse von 20 auf 40 Dinar, was etwa zwölf Euro entspricht. In der First- und Business Class steigt die CO2-Abgabe auf 60 Dinar oder 18 Euro.