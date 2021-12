Tunesien: Einreise nur noch für Geimpfte erlaubt

München, 29.12.2021 | 13:57 | cge

Tunesien hat die Einreisebedingungen verschärft. Ab sofort dürfen nur noch Personen mit vollständigem Impfschutz gegen das Coronavirus ins Land einreisen. Eine Einreise für Ungeimpfte ist demnach nicht mehr möglich. Dies geht aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes hervor.



Wer künftig einen Urlaub in Tunesien plant, benötigt hierfür einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus. Ausländische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in Tunesien dürfen somit ohne Corona-Impfung nicht mehr einreisen. Bislang gab es eine Ausnahmeregelung für Pauschaltouristen, an die eine zehntägige Hotelquarantäne geknüpft war. Diese Sonderbestimmung ist jedoch ebenfalls nicht mehr gültig.Zusätzlich zum Impfnachweis benötigen alle Einreisenden nach Tunesien ab einem Alter von sechs Jahren einen negativen Corona-Test. Anerkannt werden PCR-Tests, die maximal 48 Stunden alt sind. Zudem muss das Testergebnis mit einem QR-Code versehen oder von den zuständigen Gesundheitsbehörden ausgestellt worden sein. Weiterhin müssen Urlauberinnen und Urlauber vor Abflug online eine elektronische Einreiseanzeige ausfüllen, welche von den Fluggesellschaften kontrolliert wird. Die zwei Dokumente der Einreiseerklärung sind jeweils zweifach auszudrucken und unterschrieben mitzuführen. Auch der Testnachweis muss in gedruckter Form vorliegen.In Tunesien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben von Zeit Online am 29. Dezember 2021 bei 22,4 (Vergleich Deutschland laut RKI: 205,5). Derzeit sind einige Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. In öffentlichen Gebäuden, Hotels und Geschäften besteht eine Maskenpflicht. Seit dem 22. Dezember 2021 ist der Zutritt unter anderem zu öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Flughäfen nur noch Personen gestattet, die im Besitz eines tunesischen Gesundheitsausweises sind. Bei ausländischem Staatsbürgern werden ein Ausweisdokument und der Impfpass anerkannt. Reisenden wird darüber hinaus empfohlen, einen Ausdruck der Bestätigung zur gegenseitigen Anerkennung von tunesischen und europäischen Impfzertifikaten des tunesischen Gesundheitsministeriums bei sich zu führen. Tunesien wird vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit nicht als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Urlauberinnen und Urlauber, die aus Tunesien zurück nach Deutschland reisen, unterliegen somit keiner Quarantänepflicht.