Tyskie Brauereimuseum in Polen: Neue Attraktion für Bierliebhaber eröffnet

München, 22.11.2024 | 14:13 | spi

In Tychy, einer Stadt südlich von Katowice in Polen, hat das Tyskie Brauereimuseum nach umfangreicher Modernisierung seine Pforten geöffnet. Die Ausstellung widmet sich der Geschichte der Fürstlichen Brauerei, die 1629 gegründet wurde, und gibt Einblicke in die laufende Produktion. Besucherinnen und Besucher können die Brauerei bei Führungen erkunden und frisch gezapftes Bier probieren.



Das modernisierte Tyskie Brauereimuseum in Tychy verbindet Geschichte und Genuss. (Symbolbild)



Was können Reisende im Tyskie Brauereimuseum erleben?



Besucherinnen und Besucher erhalten während der Tour spannende Einblicke in die laufende Bierproduktion. Dazu gehört auch ein Blick auf die Abfüllanlagen der Brauerei. Als Highlight der Führung wird frisch gezapftes Bier angeboten, und Gruppen können zusätzlich Bierverkostungen mit passender Essensbegleitung buchen.



Historische Bedeutung und Öffnungszeiten



Die Tyskie Browary Książęce zählt zu den Schlesischen Technikdenkmälern und ist der größte Brauereikomplex des Landes. Das Museum ist von dienstags bis samstags geöffnet, und Tickets kosten ab 19 Zloty (ca. 4,40 Euro). Der Zugang ist für Personen unter 18 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.



Quelle: dpa Das Tyskie Brauereimuseum in Tychy zeigt sich nach einer umfassenden Modernisierung in neuem Glanz. Die Ausstellung beginnt mit einem spektakulären Korridor aus 11.000 Flaschen und führt durch die Geschichte der bekannten Marke Tyskie Gronie. Das Museum widmet sich den Anfängen der Brauerei im Jahr 1629 und zeichnet den Weg bis zur heutigen Bedeutung als eine der größten Brauereien Polens nach.Besucherinnen und Besucher erhalten während der Tour spannende Einblicke in die laufende Bierproduktion. Dazu gehört auch ein Blick auf die Abfüllanlagen der Brauerei. Als Highlight der Führung wird frisch gezapftes Bier angeboten, und Gruppen können zusätzlich Bierverkostungen mit passender Essensbegleitung buchen.Die Tyskie Browary Książęce zählt zu den Schlesischen Technikdenkmälern und ist der größte Brauereikomplex des Landes. Das Museum ist von dienstags bis samstags geöffnet, und Tickets kosten ab 19 Zloty (ca. 4,40 Euro). Der Zugang ist für Personen unter 18 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.Quelle: dpa

Weitere Nachrichten über Reisen

22.11.2024 Leuchtenburg in Thüringen: Barrierefreier Zugang für Touristen geplant Die Leuchtenburg in Thüringen wird zur ersten barrierefreien Höhenburg Deutschlands. Ein 140 Meter langer Schrägaufzug soll den Zugang für Besucherinnen und Besucher erleichtern. Die Leuchtenburg in Thüringen wird zur ersten barrierefreien Höhenburg Deutschlands. Ein 140 Meter langer Schrägaufzug soll den Zugang für Besucherinnen und Besucher erleichtern.

22.11.2024 Südkorea verlangt wieder E-Visum ab 2025 Ab Januar 2025 benötigen Reisende für Südkorea wieder ein E-Visum. Das digitale System K-ETA erleichtert Einreisekontrollen und gilt für Aufenthalte bis zu 90 Tagen. Ab Januar 2025 benötigen Reisende für Südkorea wieder ein E-Visum. Das digitale System K-ETA erleichtert Einreisekontrollen und gilt für Aufenthalte bis zu 90 Tagen.

22.11.2024 US-Nationalparks: Neue Reservierungssysteme für 2025 Die US-Nationalparks Glacier, Rocky Mountain und Arches führen Reservierungssysteme ein, um den Besucherandrang zu regulieren. Tickets sind ab 2025 für viele Attraktionen Pflicht. Die US-Nationalparks Glacier, Rocky Mountain und Arches führen Reservierungssysteme ein, um den Besucherandrang zu regulieren. Tickets sind ab 2025 für viele Attraktionen Pflicht.

22.11.2024 Island: Erneuter Vulkanausbruch auf Halbinsel Reykjanes Island erlebt den siebten Vulkanausbruch seit 2023. Lava fließt aus einer Spalte nahe Grindavík, doch die Gefahr für Bevölkerung und Infrastruktur bleibt gering. Island erlebt den siebten Vulkanausbruch seit 2023. Lava fließt aus einer Spalte nahe Grindavík, doch die Gefahr für Bevölkerung und Infrastruktur bleibt gering.