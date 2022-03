Ungarn schafft fast alle Corona-Beschränkungen zum 7. März ab

München, 07.03.2022 | 14:09 | soe

Ungarn hat zum 7. März nahezu alle Corona-Beschränkungen im Land abgeschafft. Zum einen entfällt ab sofort die generelle Maskenpflicht in Außen- und Innenräumen, lediglich in Gesundheitseinrichtungen muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin getragen werden. Zum anderen werden auch die Einreisebeschränkungen vollständig aufgehoben.



Auch Ungarn feiert seinen Freedom Day: Zum 7. März heben die Behörden fast alle noch verbliebenen Corona-Maßnahmen auf, wie Gergely Gulyás, der Stabschef des Premierministers, am 3. März auf einer Pressekonferenz mitteilte. Seit heute muss im ganzen Land keine Maske mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Stationen und Bahnhöfen oder in engen Räumen getragen werden. Lediglich bei der Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen bleibt der Mund-Nase-Schutz obligatorisch.Darüber hinaus muss der Nachweis über eine Corona-Impfung, -Genesung oder ein negatives Testergebnis in Ungarn nicht mehr vorgelegt werden, wenn eine Dienstleistung in Anspruch genommen werden soll. Laut Informationen des Auswärtigen Amtes unterliegt der Zutritt zu Restaurants und Cafés, Hotels und Freizeiteinrichtungen bereits jetzt keiner Nachweispflicht mehr. Fortan entfallen auch die Beschränkungen für Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich, unter freiem Himmel ist auch für Events mit mehr als 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen kein Corona-Pass mehr nötig. Arbeitgeber im Privatsektor dürfen von ihren Beschäftigten nicht länger fordern, sich gegen Corona impfen zu lassen.Auch die Einreise nach Ungarn ist seit dem 7. März wieder erlaubt, ohne einen 3G-Nachweis erbringen zu müssen. Dies war bisher nur aus Ungarns Nachbarländern gestattet, von nun an profitieren auch Reisende aus Deutschland von dem Entfall der Reisebeschränkungen. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Ungarn noch nicht aktualisiert, die neue Regelung wurde jedoch bereits im ungarischen Staatsanzeiger Magyar Közlöny veröffentlicht.