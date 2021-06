Ungarn: Öffnung der Grenzen ab 24. Juni angekündigt

München, 17.06.2021 | 14:55 | soe

Ungarn will zum 24. Juni seine Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes öffnen. Wie Außenminister Peter Szijjarto am 16. Juni bei einem Besuch in Bratislava verkündete, sollen die Übertrittsbeschränkungen an den Binnengrenzen in der nächsten Woche enden. Unter welchen Bedingungen ausländische Staatsbürger dann wieder nach Ungarn einreisen dürfen, gab der Minister noch nicht bekannt.



Ungarn will seine Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes ab dem 24. Juni öffnen.



Bedingungen für Einreise noch unklar



Details zur Grenzöffnung Ungarns wurden bislang noch nicht kommuniziert. So bleibt vorerst unklar, aus welchen Ländern wieder in das Land eingereist werden darf und ob beispielsweise Touristen aus Deutschland in diesem Sommer auf einen Urlaub am Balaton hoffen dürfen. Auch die konkreten Einreisevoraussetzungen sind bisher noch offen, zu ihnen gehören eventuelle Test- und Quarantänepflichten. Gemäß einem Artikel der Reisewebsite Schengenvisainfo.com hat Ungarn noch nicht damit begonnen, das digitale Impfzertifikat der Europäischen Union einzuführen. Es soll bald Personen mit negativem Corona-Testergebnis, Impf- oder Genesungsnachweis das freie Reisen innerhalb Europas erleichtern.



Ungarn ist kein Risikogebiet



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hielt Ungarn seine Landesgrenzen seit dem 1. September 2020 für Ausländer geschlossen, um die Einschleppung von Corona-Infektionsfällen zu verhindern. Wie das Auswärtige Amt zudem in seinen Reisehinweisen vermerkt, sind Einreisen seither mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich nur noch für ungarische Staatsangehörige möglich, touristische Aufenthalte von Ausländern zählen nicht zu den erlaubten Einreisegründen. Durch die fortschreitende Eindämmung der Pandemie in den meisten europäischen Ländern hat sich Ungarn nun jedoch zu einer Lockerung entschlossen. Sofern sich die Infektionslage nicht unerwartet verschlimmere, soll nach Aussage des ungarischen Außenministers der Schutz der Binnengrenzübergänge ab dem 24. Juni aufgehoben werden.

