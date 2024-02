Neuer Unterwasserpark vor der Karibikinsel St. Martin

München, 13.02.2024 | 10:15 | spi

Auf der Karibikinsel St. Martin wurde ein neuer Unterwasserpark eröffnet. Der Park befindet sich im niederländischen Teil der Insel, Sint Maarten, und bietet ein einzigartiges Schnorchelerlebnis. Im „Under SXM“, so der Name des Parks, sind über 300 Skulpturen in einem Parcours angeordnet, der Tauchfans thematisch durch die Geschichte der Karibikinsel führt.



Der neue Unterwasserpark bietet einzigartige Einblicke in die Geschichte von Sint Maarten. © Deep Blue Sea

Die Riffskulpturen geben Einblicke in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Sint Maarten. So beginnt das Unterwasserabenteuer mit den Ureinwohnern der Insel, den Taíno, ihrer Kultur und Kunst. Dann geht es weiter in die moderne Geschichte bis hin zum pulsierenden Karneval mit seinen farbenfrohen Umzügen. Gleichzeitig sollen die aus umweltfreundlichen Materialien gefertigten Skulpturen neuen Lebensraum für Fische und andere Meeresbewohner schaffen.Reisende können den Park im Rahmen von Schnorcheltouren besuchen, die von Bootsanbietern in Bobby’s Marina, Little Bay und Simpson Bay angeboten werden. Eine Tour kostet zwischen 60 und 80 Euro für Erwachsene und zwischen 30 und 40 Euro für Kinder. Je nachdem, wo die Tour beginnt, dauert sie 90 Minuten oder drei Stunden. Die Schnorchelausrüstung ist im Preis enthalten.Östlich von Puerto Rico, mitten in der traumhaften Karibik, liegt die Vulkaninsel St. Martin. Sie ist aufgeteilt in den französischen, nördlichen Teil Saint-Martin und den niederländischen, südlichen Teil Sint Maarten. Viele kennen die Insel vor allem wegen ihres Flughafens, dessen IATA-Code SXM sogar Namensgeber des Unterwasserparks ist. Aufgrund der strandnahen Lage des SXM führen Pilotinnen und Piloten ihre Start- und Landemanöver nur wenige Meter über den Köpfen der Menschen am Maho Beach durch, was spektakuläre Fotos ermöglicht.