Unwetter auf den Kanaren: Regen, Sturm und Schnee sorgen für Einschränkungen

Starkregen, Sturm und Schnee bestimmen aktuell das Wetter auf den Kanaren. Besonders betroffen sind Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura. Während die Karnevalsfeiern in Las Palmas und Santa Cruz unter den Wetterbedingungen leiden, ist der Teide-Nationalpark wegen vereister Straßen gesperrt. Zudem meldet Fuerteventura Überschwemmungen und anhaltende Regenfälle.



Auf Gran Canaria hat das Wetter Auswirkungen auf den beliebten Karneval. In der Hauptstadt Las Palmas wurden mehrere Veranstaltungen gestrichen, darunter der beliebte Straßenkarneval. Auch in Santa Cruz de Tenerife auf der Nachbarinsel Teneriffa sind nicht alle geplanten Karnevalstermine umsetzbar. Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen, die abgesagten Veranstaltungen nachzuholen, sobald die Wetterbedingungen es zulassen.Wer der Karnevalsstimmung entfliehen wollte, hat derzeit auch auf Teneriffa schlechte Karten. Denn während Gran Canaria mit Regen kämpft, hat die Kälte Teneriffa fest im Griff. Schneefall und vereiste Straßen haben die Inselregierung veranlasst, den Teide-Nationalpark für Besucherinnen und Besucher zu sperren. Betroffen sind die Zufahrten über die TF-24 zwischen Los Loros und El Portillo sowie die TF-21 von La Orotava aus. Auch Wanderwege in der Region sind geschlossen. Die Behörden raten davon ab, in höhere Lagen zu fahren.Besonders stark betroffen von den Regenfällen ist Fuerteventura. Die spanische Wetteragentur AEMET warnte für den 4. März vor Starkregen mit bis zu 15 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde. Bereits am Vortag standen auf der Nachbarinsel Gran Canaria Straßen unter Wasser und Barrancos traten über die Ufer. Die Wetterprognosen deuten darauf hin, dass die Niederschläge noch mindestens eine Woche andauern. Reisende auf den Kanaren sollten folglich Vorsicht walten lassen.