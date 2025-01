Unwetter auf den Kanaren: Riesenwellen und Gewitter erwartet

München, 20.01.2025 | 15:29 | nmh

Die Kanarischen Inseln stehen vor einem markanten Wetterumschwung. Ab Dienstag erwartet die Region extreme Wellen, gefolgt von Regen und Gewittern. Das spanische Wetteramt Aemet hat eine offizielle Warnung herausgegeben und ruft besonders an Stränden und der Küste zur Vorsicht auf.



Hohe Wellen und Gewitter gefährden Stände und Küsten der Kanaren.

Ab Dienstag kündigt das spanische Wetteramt Aemet enorme Wellenhöhen an, die an den Küsten der Kanarischen Inseln für gefährliche Bedingungen sorgen könnten. Besonders betroffen sind die Küstenabschnitte von Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote. Strandbesuche sollten hier unbedingt vermieden werden, außerdem sind die Sicherheitsanweisungen der Behörden zu beachten.Während die Wellen abflauen, bringen Regenfälle und Gewitter eine neue Gefahrenlage mit sich. Laut dem spanischen Wetteramt könnten die Gewitter örtlich stark ausfallen. Weitere Beeinträchtigungen für den Verkehr sowie Aktivitäten im Freien sind möglich. Besonders in den höheren Lagen der Inseln wird mit intensiven Regenfällen gerechnet.Das Aemet hat für Teile der Inseln die Alarmstufe Gelb ausgerufen. Außerdem rät es, Küsten- und Strandregionen zu meiden. Wer derzeit auf den Kanaren Urlaub macht, sollte sich regelmäßig über die Wetterlage informieren und sich an die lokalen Hinweise halten, um Risiken zu vermeiden.