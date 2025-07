Unwetter in Katalonien: Überschwemmungen und Zugausfälle rund um Barcelona

Laut spanischem Wetterdienst AEMET gingen in kurzer Zeit über 100 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Die höchste Unwetterwarnstufe wurde für Katalonien und Teile Aragons ausgerufen. In der Region um Barcelona wurden Straßen überflutet, der gesamte Zugverkehr zeitweise eingestellt. Etwa 150 Reisende mussten am Bahnhof Barcelona-Sants übernachten. Ein USA-Flug musste nach einem Hagelschaden umkehren, weil die Nase des Flugzeugs beschädigt wurde.

Was sollten Reisende in Spanien wissen?

Auch wenn der Flugverkehr am Flughafen Barcelona grundsätzlich läuft, kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen. Reisende sollten ihre Verbindung regelmäßig prüfen. Für Pauschalreisende gilt: Ansprechpersonen sind die Veranstalter, die auch bei außergewöhnlichen Umständen wie Extremwetter unterstützen. Individualreisende können prüfen, ob ihre Reiseversicherung Naturkatastrophen abdeckt.