Uruguay öffnet Grenzen für Urlauber

03.11.2021

Uruguay hat seine Grenzen für den internationalen Tourismus wieder geöffnet. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes heißt, dürfen seit dem 1. November vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene in Argentiniens nordöstliches Nachbarland einreisen. Neben der Vorlage eines Impf- oder Genesungszertifikats werden zwei zusätzliche PCR-Tests im Rahmen des Einreiseprozesses verlangt.



Am vergangenen Montag wurde in Uruguay die Einreisesperre für internationale Reisende aufgehoben. Dennoch gestattet das Land am Südatlantik die Einreise nur Personen, welche einen amtlichen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen können oder noch minderjährig sind. Die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage und höchstens neun Monate vor Ankunft erfolgt sein. Anerkannt werden alle Vakzine, die in Deutschland zugelassen sind. Für die Einreise mittels Genesungsnachweis wird der Nachweis eines positiven PCR-Tests gefordert, dessen Testentnahme zwischen 20 und 90 Tagen vor Einreise durchgeführt wurde. Personen unter 18 Jahren sind von der Impf- und Genesungsnachweispflicht befreit.Über den Impf- oder Genesungsnachweis hinaus sind Reisende im Rahmen des Einreiseprozesses dazu verpflichtet, zwei PCR-Tests durchzuführen. Die erste Testentnahme muss maximal 72 Stunden vor Abflug erfolgen und das negative Ergebnis bei Einreise vorgelegt werden. Die Durchführung eines weiteren PCR-Tests wird sieben Tage später fällig. Auch Minderjährige unterliegen dieser Testpflicht, hiervon sind lediglich Kinder unter sechs Jahren befreit. Darüber hinaus ist eine Gesundheitserklärung mit eidesstattlicher Versicherung innerhalb von 48 Stunden vor Einreise online auszufüllen.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO war Uruguay insbesondere zwischen April und Juni dieses Jahres stark von der Corona-Pandemie betroffen. Seit Juli ist die Infektionskurve jedoch deutlich abgefallen und kann sich aktuell auf einem konstant niedrigen Niveau halten. Mit Stand zum 31. Oktober wurden im gesamten Land 181 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl aller aktiven Fälle belief sich an diesem Tag auf 2.292 Personen, wovon 23 auf Intensivstationen behandelt werden. Seitens des Robert Koch-Instituts wird Uruguay weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet eingestuft, demzufolge besteht für Rückreisende nach Deutschland keine Quarantänepflicht.