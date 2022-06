USA behalten Testpflicht bei Einreise bei

München, 02.06.2022 | 15:42 | soe

Die USA fordern bei der Einreise auch weiterhin einen negativen Corona-Test von allen Einreisenden. Dieser muss zusätzlich zum Nachweis über eine vollständige Impfung vorgelegt werden. Damit erteilt die US-Regierung der Forderung der Reisebranche des Landes nach der Aufhebung der Testpflicht eine Absage.



Die USA behalten vorerst ihre Testpflicht für Einreisende bei.

In einem Brief an den zuständigen Koordinator für Corona-Angelegenheiten des Weißen Hauses hatten Branchenvertreter im Mai die Abschaffung der verpflichtenden Tests für geimpfte Reisende gefordert. Daran beteiligten sich unter anderem Airlines, Hotelketten, Flughäfen und Interessensverbände der Tourismusindustrie. Sie argumentierten beispielsweise mit den hohen wirtschaftlichen Verlusten ihrer Branche durch die Aufrechterhaltung der Beschränkung, zudem dürften die Landgrenzen zu Kanada und Mexiko inzwischen auch ohne Testpflicht überquert werden. Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, gab Abend des 1. Juni jedoch das weitere Inkraftbleiben der Maßnahme bekannt. Entscheidungen darüber würden nur auf Grundlage der Bewertung durch medizinische Experten und Expertinnen getroffen, zunächst bliebe die Testpflicht in ihrer heutigen Form bestehen.Um in die USA einreisen zu dürfen, muss von allen Reisenden über 18 Jahren der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung erbracht werden. Hierfür genügt der Abschluss des Grundimpfschemas, eine Booster-Impfung ist nicht notwendig. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur wenige, so beispielsweise für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zusätzlich wird ab einem Alter von zwei Jahren ein negativer Corona-Test verlangt, dabei darf es sich um einen zum Zeitpunkt des Abfluges maximal einen Tag alten PCR- oder Antigen-Schnelltest handeln. Für Genesene gibt es keine Ausnahme von der Impfpflicht, sie müssen ebenfalls einen negativen Test oder die ärztliche Bescheinigung über eine vollständige Genesung innerhalb der letzten 90 Tage vorlegen.Auch das nördliche Nachbarland der USA hält vorerst an den bisherigen Einreisebestimmungen fest. In Kanada gilt ebenfalls eine Impfpflicht für die Einreise, welche sogar schon ab einem Alter von zwölf Jahren greift. Eine zusätzliche generelle Testpflicht gibt es jedoch dort nicht, die Behörden behalten sich lediglich stichprobenartige Zufallstests unter allen Ankommenden vor.