USA-Einreise: Esta über App beantragen

München, 26.06.2023 | 17:20 | spi

Für die Einreise in die USA ist in der Regel ein Esta-Antrag notwendig. Diese elektronische Einreisegenehmigung kann ab sofort über eine praktische App gestellt und genehmigt werden. Reisende freuen sich vor allem über die vereinfachte Prozedur mit dem Smartphone. Die US-Behörden reagieren mit der App außerdem auf die zunehmende Zahl an „falschen“ Esta-Websites, die teilweise hohe Gebühren für den Antrag verlangen. Seit dem Ende der Corona-Maßnahmen reisen immer mehr Menschen aus touristischen Gründen in die USA.



Die neue Esta-App vereinfacht die Einreise in die USA.



Das kann die Esta-App



Reisende in die USA haben durch die App den Vorteil, die elektronische Einreisegenehmigung bequem vom Sofa aus zu beantragen. Die App führt die Nutzenden dabei vom Start bis zum Ende des Antrags. Fotos vom Reisepass können einfach gescannt und die Identität über ein Selfie-Video bestätigt werden. Nachdem die persönlichen Daten und die Reisedaten eingegeben wurden, prüft die App die Vollständigkeit des Antrages. Wenn alles stimmt, können Reisende den Esta-Antrag abschicken und sich durch Benachrichtigen von der App über den Status informieren lassen. Bei häufigen Aufenthalten in den USA erleichtern Präferenzen und ein dauerhaftes Profil die zukünftigen Antragstellungen.



Eine Millionen Esta-Anträge im Monat



