USA: Einreise mit Kuba-Stempel

München, 03.05.2023 | 13:46 | spi

Reisende mit deutscher Staatsbürgerschaft können im Rahmen des Visa-Waiver-Programms ohne Visum in die USA einreisen. Sie benötigen lediglich einen gültigen Reisepass und ein bestätigtes Esta-Zertifikat. Ausnahmen von dieser Regel gibt es für Personen, die sich zuvor in bestimmten Ländern aufgehalten beziehungsweise einen entsprechenden Stempel im Reisepass haben. Im aktuellen Fall Kuba wurde nun konkretisiert, für welche Reisende das Visa-Waiver-Programm weiterhin gilt.



Wer Kuba vor dem 12. Januar 2021 besucht hat, darf einen Esta-Antrag stellen.

Das Visa-Waiver-Programm ermöglicht die Einreise in die USA ohne die lästige Beantragung eines Visums. Vorausgesetzt, der Aufenthalt dauert weniger als 90 Tage. Eine weitere notwendige Bedingung ist, dass der Reisepass keinen Stempel eines unerwünschten Staates enthält. Dazu zählen derzeit Iran, Nordkorea und eben auch Kuba. Dürfen Kuba-Reisende also nicht ohne Visum die USA besuchen?Dem Fachverlag Fvw liegt eine Stellungnahme des amerikanischen Generalkonsulats in Frankfurt vor. Entscheidend für die Teilnahme am Visa-Waiver-Verfahren sei der Zeitpunkt der Kuba-Reise. Der Inselstaat wurde am 12. Januar 2021 unter Donald Trump zum sogenannten „State Sponsor of Terror“ erklärt. Reisende, die vor diesem Datum Kuba besucht haben, können weiterhin vom Visa-Waiver-Programm profitieren. Wer einen Kuba-Stempel nach dem 12. Januar 2021 erhalten hat, muss hingegen ein Visum beantragen. Damit einher geht ein Termin bei der US-Botschaft in Berlin.Im Esta-Antrag werden zahlreiche Fragen zur persönlichen Lebenssituation gestellt. Reisende sollten diese in jedem Fall wahrheitsgemäß beantworten. Auch vergangene Reisen nach Kuba müssen angegeben werden. Falls noch Fragen oder Unklarheiten zum Esta-Verfahren nach einer Kuba-Reise bestehen, kann das CBP Information Center weiterhelfen.