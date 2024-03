USA: Nationalparkbesuch teilweise nur mit Reservierung

München, 19.03.2024 | 15:28 | spi

Naturbegeisterte Reisende in den USA sollten beachten, dass auch im Jahr 2024 viele Nationalparks eine Reservierung erfordern. Vor allem an Tagen mit hohem Andrang wie Ferien, Feiertagen und Wochenenden sind oft zusätzlich zum regulären Eintritt Reservierungen erforderlich. Für den Yosemite Nationalpark sind beispielsweise in diesem Jahr drei Zeiträume reservierungspflichtig.



Die großen Nationalparks in den USA bleiben an besucherstarken Tagen reservierungspflichtig.

Um den Besucherandrang einzudämmen, müssen Reisende in vielen Nationalparks der USA eine Reservierung vorweisen. Manchmal sind nur einzelne Abschnitte eines Nationalparks reservierungspflichtig, wie zum Beispiel die Going-to-the-Sun Road im Glacier Nationalpark. In den meisten Fällen werden die Zeitfenster drei Monate im Voraus zur Buchung freigegeben. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu buchen, um zur gewünschten Zeit anreisen zu können.Eines der beliebtesten Naturreiseziele in den USA ist der Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Vom 13. April bis 30. Juni sind Reservierungen an Samstagen und Sonntagen sowie an den Feiertagen am 27. Mai und 19. Juni zwischen 5 und 16 Uhr erforderlich. In der Hochsaison vom 1. Juli bis 16. August ist für jeden Tag eine Reservierung notwendig. Vom 17. August bis zum 27. Oktober ist eine Reservierung nur für das Wochenende vorgeschrieben.Seit dem Jahr 2020 helfen Reservierungen in den großen Nationalparks der USA, Besucherströme zu lenken. Das bedeutet weniger Wartezeiten für Reisende und mehr Schutz für die Natur. Touristinnen und Touristen können sich auf der offiziellen Website des National Park Service über das Reservierungssystem sämtlicher Nationalparks in den Vereinigten Staaten informieren.