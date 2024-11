Van-Gogh-Park in den Niederlanden wird Nationalpark

München, 06.11.2024 | 11:18 | nmh

Die niederländische Regierung hat dem Van-Gogh-Park in Brabant offiziell den Status eines Nationalparks verliehen. Die Region, in der Vincent van Gogh seine Kindheit verbrachte und die ihn zu seinen ersten Meisterwerken inspirierte, wird als einer der ersten Nationalparks im „neuen Stil“ bezeichnet. Hier wird Naturschutz mit landwirtschaftlicher Nutzung und dem kulturellen Erbe Van Goghs kombiniert – ein Konzept, das den Tourismus und die Artenvielfalt fördern soll.





Der neu ernannte Van-Gogh-Nationalpark in Brabant vereint Natur und Kunst. (Symbolbild)

Der Van-Gogh-Nationalpark ist weit mehr als ein reines Naturschutzgebiet. Im Sinne des berühmten Künstlers sollen Natur und Landwirtschaft Hand in Hand gehen, sodass auch lokale Landwirtinnen und Landwirte von der Natur profitieren können, statt sich in ihrer Arbeit eingeschränkt zu fühlen. Der Vorsitzende des Nationalparks, Martijn van Dam, betont, dass dieses innovative Konzept die Balance zwischen Landwirtschaft und Naturschutz fördert.Der Park mit 46 Van-Gogh-Denkmälern in der Region liegt zentral zwischen Den Bosch, Helmond, Eindhoven, Tilburg und Breda. Wanderwege sollen die Schönheit der Landschaft erlebbar machen, die einst auch Van Gogh selbst inspirierte. Auf der Parkfläche, die sich durch die Provinz Brabant erstreckt, planen die Verantwortlichen die Anlage von rund 1.000 Kilometern an Hecken, Teichen und Bäumen. Diese sollen sowohl das Landschaftsbild bereichern als auch die Biodiversität fördern.Gäste können im neuen Nationalpark nicht nur die Naturschönheiten der Region erkunden, sondern auch die Kunst und das Leben des berühmten Malers erleben, dessen Verbindung zur Landschaft nun durch den Nationalpark lebendig bleibt. Der Van-Gogh-Park, einer von mittlerweile 22 Nationalparks in den Niederlanden, wird so zur touristischen Attraktion für Einheimische und Gäste aus aller Welt.