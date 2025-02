Vereinigte Arabische Emirate zum Ramadan 2025: Was Reisende beachten sollten

München, 18.02.2025 | 12:47 | nmh

Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 1. März und endet mit dem Fest Eid al-Fitr am 31. März. Während des Fastenmonats gelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) besondere Regeln – auch für Touristinnen und Touristen. In den vergangenen Jahren wurden jedoch viele Vorschriften gelockert, sodass Reisende ihren Aufenthalt weitgehend uneingeschränkt genießen können.



Während des Ramadans sollten Reisende in den Emiraten Rücksicht auf Traditionen nehmen.



Kleiderordnung und Moschee-Besuche



Während der Ramadan ist außerdem das Tragen von etwas konservativerer Kleidung angebracht. In Einkaufszentren oder öffentlichen Bereichen sollten Schultern und Knie bedeckt sein, während Badebekleidung an Stränden oder Pools weiterhin erlaubt ist. Einige Moscheen wie die Jumeirah-Moschee in Dubai und die Sheikh-Zayed-Moschee in Abu Dhabi sind auch für Nicht-Musliminnen und -Muslime zugänglich, wobei der Zugang in den letzten zehn Tagen des Ramadans eingeschränkt sein kann.



Wie wirkt sich der Ramadan auf Reisende aus?



Reisende sollten sich auf veränderte Abläufe einstellen. Kurz vor Sonnenuntergang kommt es oft zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, da viele Einheimische zum Fastenbrechen (Iftar) nach Hause eilen. Einkaufszentren haben oft bis Mitternacht geöffnet, während Museen und Sehenswürdigkeiten früher schließen können. Wer den Ramadan miterleben möchte, kann an einem traditionellen Iftar in Hotels oder Restaurants teilnehmen oder die beliebten Nachtmärkte wie „Hai Ramadan“ in der Expo City Dubai besuchen.

Reisende, die die Vereinigten Arabischen Emirate während des Ramadans besuchen, müssen selbstverständlich nicht fasten, sollten jedoch in der Öffentlichkeit rücksichtsvoll verhalten. Während es früher üblich war, dass Restaurants tagsüber geschlossen blieben, dürfen sie inzwischen normal geöffnet haben. Viele Hotels und Cafés servieren auch tagsüber Speisen und Getränke für Reisende. Bars schenken weiterhin Alkohol aus, meist mit reduzierter Lautstärke oder ohne Musik.Während der Ramadan ist außerdem das Tragen von etwas konservativerer Kleidung angebracht. In Einkaufszentren oder öffentlichen Bereichen sollten Schultern und Knie bedeckt sein, während Badebekleidung an Stränden oder Pools weiterhin erlaubt ist. Einige Moscheen wie die Jumeirah-Moschee in Dubai und die Sheikh-Zayed-Moschee in Abu Dhabi sind auch für Nicht-Musliminnen und -Muslime zugänglich, wobei der Zugang in den letzten zehn Tagen des Ramadans eingeschränkt sein kann.Reisende sollten sich auf veränderte Abläufe einstellen. Kurz vor Sonnenuntergang kommt es oft zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, da viele Einheimische zum Fastenbrechen (Iftar) nach Hause eilen. Einkaufszentren haben oft bis Mitternacht geöffnet, während Museen und Sehenswürdigkeiten früher schließen können. Wer den Ramadan miterleben möchte, kann an einem traditionellen Iftar in Hotels oder Restaurants teilnehmen oder die beliebten Nachtmärkte wie „Hai Ramadan“ in der Expo City Dubai besuchen.

Weitere Nachrichten über Reisen

18.02.2025 Warnstreiks im Berliner Nahverkehr: Verdi kündigt kleinere Streiks der BVG an Ab dem 16. Januar sind kleinere Arbeitskampfmaßnahmen bei den Berliner Verkehrsbetrieben möglich. Größere Einschränkungen drohen frühestens ab dem 22. Januar. Ab dem 16. Januar sind kleinere Arbeitskampfmaßnahmen bei den Berliner Verkehrsbetrieben möglich. Größere Einschränkungen drohen frühestens ab dem 22. Januar.

17.02.2025 Namibia führt Visumspflicht ab 1. April 2025 ein Ab dem 1. April 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige ein Visum für Namibia. Bis dahin ist die Einreise noch ohne Visum möglich. Ab dem 1. April 2025 benötigen deutsche Staatsangehörige ein Visum für Namibia. Bis dahin ist die Einreise noch ohne Visum möglich.

17.02.2025 Fuerteventura: Strand Playa de Los Pozos wird modernisiert Der Playa de Los Pozos in Puerto del Rosario auf Fuerteventura wird modernisiert. Es entstehen barrierefreie Einrichtungen und ökologische Innovationen. Der Playa de Los Pozos in Puerto del Rosario auf Fuerteventura wird modernisiert. Es entstehen barrierefreie Einrichtungen und ökologische Innovationen.

14.02.2025 Griechenland: Taxifahrer in Athen streiken am 19. Februar Am 19. Februar legen die Taxifahrenden in Athen für 24 Stunden die Arbeit nieder. Der Streik richtet sich gegen unlauteren Wettbewerb durch Mitfahrdienste sowie gegen regulatorische Änderungen. Am 19. Februar legen die Taxifahrenden in Athen für 24 Stunden die Arbeit nieder. Der Streik richtet sich gegen unlauteren Wettbewerb durch Mitfahrdienste sowie gegen regulatorische Änderungen.