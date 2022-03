Vietnam lockert Einreise-Quarantäne und Testpflicht

München, 18.03.2022 | 10:30 | lvo

Vietnam hat die Corona-Regeln für die Einreise gelockert. Wie das vietnamesische Gesundheitsministerium meldet, entfällt wie geplant die Quarantäne für internationale Reisende. Eine weitere Erleichterung ist jedoch neu: Zusätzlich muss kein Test nach Ankunft mehr durchgeführt werden.



Im Zuge weltweiter Lockerungen der Einreisebestimmungen in vielen Ländern hat auch Vietnam die touristische Einreise vereinfacht. Urlauberinnen und Urlauber benötigen nun lediglich einen negativen Corona-Test, um nach Vietnam einreisen zu können. Zulässig sind dafür höchstens 72 Stunden alte PCR-Tests wie maximal 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests. Die Testpflicht gilt dabei für alle Einreisenden ab zwei Jahren und unabhängig vom Impfstatus sowie für die Einreise genutzten Transportmittel. Nach der Ankunft besteht entgegen bisheriger Meldungen keine Testpflicht mehr. Ausgenommen sind lediglich Reisende, die keinen negativen Testnachweis mitbringen. Diese müssen sich binnen 24 Stunden nach Einreise testen lassen und das Ergebnis in ihrer Unterkunft abwarten.Die Abschaffung der Quarantänepflicht war bereits seit einigen Wochen angekündigt und wurde nun umgesetzt. Einreisende mit entsprechendem Testnachweis können sich demnach sofort nach der Ankunft frei im Land bewegen. Die Visaregeln hatte Vietnam bereits zuvor angepasst. Mittlerweile sind in dem südostasiatischen Urlaubsland wieder die Regularien in Kraft, die vor der Pandemie galten: Reisende aus Deutschland können sich visafrei bis zu 15 Tage in Vietnam aufhalten.Coronabedingt waren die Grenzen Vietnams etwa zwei Jahre lang fast komplett geschlossen. Derzeit steigen die Neuinfektionszahlen mit der Omikron-Variante im Land an. Mit Stand am 18. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.949,6. Zum Vergleich: Auch Deutschland verzeichnet mit 1.706,3 einen neuen Höchstwert seit Pandemiebeginn. Knapp 80 Prozent der vietnamesischen Bevölkerung ist zweifach geimpft, 44 Prozent haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.