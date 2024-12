Vietnam: Geplanter Schnellzug verbindet Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt

04.12.2024

Streik des Bahnpersonals in Portugal führt zu massiven Einschränkungen

Ein landesweiter Streik der Beschäftigten im Eisenbahnsektor am 6. Dezember 2024 sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Portugal. Auch an den Tagen davor und danach müssen Reisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.