Vietnam verlängert visumfreie Einreise bis 2028

München, 10.03.2025 | 11:41 | sei

Vietnam hat die bestehende Visumbefreiung für Reisende aus zwölf Ländern, darunter auch Deutschland, bis zum 14. März 2028 verlängert. Diese Regelung erlaubt einen visumfreien Aufenthalt von bis zu 45 Tagen. Zudem wurde eine vorübergehende Befreiung für Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz, Polen und Tschechien eingeführt, die bis Ende 2025 gilt.



Die visumfreie Einreise für bis zu 45 Tage gilt weiterhin für Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Russland, Japan, Südkorea, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Diese Regelung wurde am 7. März 2025 offiziell verlängert und tritt am 15. März 2025 in Kraft. Ursprünglich sollte die Visumbefreiung zum 14. März 2025 auslaufen. Zusätzlich hat Vietnam eine temporäre Visumbefreiung für die Schweiz, Polen und Tschechien eingeführt. Diese gilt seit dem 1. März 2025 und läuft am 31. Dezember 2025 aus. Sie ermöglicht ebenfalls einen Aufenthalt von bis zu 45 Tagen, jedoch ausschließlich für touristische Zwecke.Die vietnamesische Regierung verfolgt mit dieser Entscheidung das Ziel, den Tourismus zu fördern und die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Im Jahr 2024 verzeichnete das Land bereits 17,5 Millionen internationale Besucherinnen und Besucher – eine Steigerung von 39,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2025 hat sich Vietnam das ehrgeizige Ziel gesetzt, 23 Millionen internationale Gäste zu begrüßen. Neben dem Tourismus hat die neue Einreisepolitik auch diplomatische und wirtschaftliche Vorteile. Insbesondere für europäische Länder, die zu den wichtigsten Handelspartnern Vietnams gehören, sollen die Erleichterungen eine intensivere Zusammenarbeit ermöglichen.Neben der Visumbefreiung arbeitet Vietnam an einer Modernisierung seines Einreisesystems. Reisende aus vielen Ländern haben bereits die Möglichkeit, ein elektronisches Visum (E-Visum) für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen online zu beantragen. Diese Maßnahme soll langfristig mehr Besucherinnen und Besucher anziehen und die Einreiseprozesse vereinfachen.