Waldbrände in Griechenland: Reisende werden evakuiert

München, 24.07.2023 | 16:56 | spi

In Griechenland bedingt eine lange Trockenperiode aktuell großflächige Waldbrände. Besonders betroffen sind die Inseln Rhodos, Euböa und Korfu, aber auch das Festland in der Region um Athen. Obwohl die Feuerwehr mit internationaler Hilfe gegen die Flammen ankämpft, gerät das Feuer immer wieder außer Kontrolle. Da die Brände auch Ferienorte und Hotels bedrohen, wurden bereits tausende Reisende evakuiert. Urlauberinnen und Urlauber in Griechenland sollten sich an die Anweisungen der Behörden halten. Wem die Reise noch bevorsteht, sollte sich hingegen mit dem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen.



In mehreren griechischen Urlaubsregionen wüten große Waldbrände.



Beliebte Ferienorte von Waldbränden bedroht



Auf Rhodos stehen die Ortschaften Gennadi, Kiotari, Lardos und Pevki Beach im Fokus der Evakuierungen. Reisende und Einheimische werden im Norden der Insel in Sicherheit gebracht. Sie übernachten teilweise in Notunterkünften wie Schulen und Sporthallen. Einige mussten die Hotels und Unterkünfte ohne Ausweispapiere und Koffer verlassen. Am Flughafen von Rhodos erhalten sie aber unkompliziert eine Ausreisegenehmigung. Zudem gibt es am Flughafen Infostände für Besucherinnen und Besucher. Ob die Reise fortgesetzt werden kann, ist nicht pauschal zu beantworten. Betroffene Reisende aus den evakuierten Gebieten müssen sich mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, um etwaige Fragen zu klären.



Reiseanbieter reagieren unterschiedlich



Viele Reiseveranstalter haben angekündigt, anstehende Rhodos-Reisen bis einschließlich Dienstag oder Mittwoch kostenfrei zu stornieren. In einigen Fällen können Reisende ihren Urlaub umbuchen. Auch hier gilt es, den Fall individuell mit dem Anbieter zu klären. Laut einer Berechnung des Deutschen Reiseverbandes sind rund 20.000 Touristinnen und Touristen aus Deutschland betroffen. Auch für die kommenden Tage bleibt die Brandgefahr sehr hoch. Temperaturen um die 45 Grad Celsius, starke Winde und eine geringe Luftfeuchtigkeit begünstigen die Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Auf den Inseln Rhodos und Euböa ist das Feuer derweil am verheerendsten. Allein am Sonntag wurden 19.000 Menschen aus dem Südosten von Rhodos evakuiert, wo der Kampf gegen das Inferno bis heute anhält.Auf Rhodos stehen die Ortschaften Gennadi, Kiotari, Lardos und Pevki Beach im Fokus der Evakuierungen. Reisende und Einheimische werden im Norden der Insel in Sicherheit gebracht. Sie übernachten teilweise in Notunterkünften wie Schulen und Sporthallen. Einige mussten die Hotels und Unterkünfte ohne Ausweispapiere und Koffer verlassen. Am Flughafen von Rhodos erhalten sie aber unkompliziert eine Ausreisegenehmigung. Zudem gibt es am Flughafen Infostände für Besucherinnen und Besucher. Ob die Reise fortgesetzt werden kann, ist nicht pauschal zu beantworten. Betroffene Reisende aus den evakuierten Gebieten müssen sich mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen, um etwaige Fragen zu klären.Viele Reiseveranstalter haben angekündigt, anstehende Rhodos-Reisen bis einschließlich Dienstag oder Mittwoch kostenfrei zu stornieren. In einigen Fällen können Reisende ihren Urlaub umbuchen. Auch hier gilt es, den Fall individuell mit dem Anbieter zu klären. Laut einer Berechnung des Deutschen Reiseverbandes sind rund 20.000 Touristinnen und Touristen aus Deutschland betroffen.

Weitere Nachrichten über Reisen

20.07.2023 Portugal: Weltjugendtag sorgt für erschwerte Einreise Der Weltjugendtag der katholischen Kirche sorgt bis zum 7. August für Einschränkungen bei der Einreise nach Portugal. Zudem kommt es in Lissabon zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Weltjugendtag der katholischen Kirche sorgt bis zum 7. August für Einschränkungen bei der Einreise nach Portugal. Zudem kommt es in Lissabon zu massiven Verkehrsbehinderungen.

14.07.2023 England: Streiks im Luft- und Schienenverkehr angekündigt Kurz bevor in England die Ferien beginnen, finden Streiks im Vereinigten Königreich statt. An den Flughäfen Gatwick und Birmingham sowie auf den Schienen drohen Arbeitskämpfe. Kurz bevor in England die Ferien beginnen, finden Streiks im Vereinigten Königreich statt. An den Flughäfen Gatwick und Birmingham sowie auf den Schienen drohen Arbeitskämpfe.

13.07.2023 Bali führt Einreisegebühr ab 2024 ein Urlauberinnen und Urlauber auf Bali zahlen ab dem kommenden Jahr eine Einreisegebühr. Die Einnahmen sollen Kultur- und Umweltprojekten zugutekommen. Urlauberinnen und Urlauber auf Bali zahlen ab dem kommenden Jahr eine Einreisegebühr. Die Einnahmen sollen Kultur- und Umweltprojekten zugutekommen.

11.07.2023 Italien: Streiks im Juli schränken den Fernverkehr ein Mehrere Streiks treffen in der zweiten Juliwoche Italien-Reisende. An zwei Tagen wird der Fern- und Luftverkehr durch Arbeitskampfmaßnahmen beeinträchtigt. Mehrere Streiks treffen in der zweiten Juliwoche Italien-Reisende. An zwei Tagen wird der Fern- und Luftverkehr durch Arbeitskampfmaßnahmen beeinträchtigt.