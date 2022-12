Weihnachten und Silvester an die Ostsee: Hier gibt es freie Hotelzimmer

München, 12.12.2022 | 13:11 | soe

Über Weihnachten und Silvester sind die Urlaubsregionen an der Nord- und Ostsee normalerweise früh ausgebucht, Kurzentschlossene haben meist kaum noch eine Chance auf Unterkünfte. In diesem Jahr sieht die Buchungslage allerdings regional unterschiedlich aus. Viele Orte melden noch immer freie Kapazitäten für die Feiertage, darunter die Ostfriesischen Inseln und Ziele in Schleswig-Holstein.



Wer jetzt noch ein Hotelzimmer direkt am Ostseestrand sucht, wird vermutlich auch in diesem Jahr das Nachsehen haben. Wie Stichproben im CHECK24-Hotelvergleich zeigen, sind in Schleswig-Holstein die meisten freien Unterkünfte in direkter Strandlage über Silvester bereits ausgebucht. Wer jedoch mobil ist und sich von ein paar Kilometern Autofahrt zwischen Hotel und Meer nicht abschrecken lässt, findet aktuell beispielsweise auf der Halbinsel Schwansen, am Timmendorfer Strand oder in den größeren Städten wie Lübeck und Kiel noch verfügbare Zimmer. Insgesamt gestaltet sich die Buchungslage in dem Bundesland uneinheitlich wie lange nicht mehr, wie Manuela Schütze von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte.Von Borkum bis Wangerooge werden leicht niedrigere Auslastungen gemeldet als in vergangenen Jahren. Regulär seien dort zwischen 90 und 98 Prozent der Unterkünfte über Silvester belegt, in diesem Jahr sind es auf Wangerooge derzeit 80 Prozent. Damit zeigen sich die Tourismusverantwortlichen zwar zufrieden, es herrsche jedoch noch Luft nach oben. Im CHECK24-Hotelvergleich zeigt sich, dass sich die verbliebenen freien Zimmer vor allem im Hochpreis-Segment ansiedeln: Ab 522 Euro auf Borkum oder 536 Euro auf Wangerooge müssen Reisende für Ihre Unterkunft vom 30. Dezember bis zum 1. Januar ausgeben, wenn sie jetzt noch spontan buchen.Um steigende Reise- und Unterkunftspreise durch kurzfristige Buchungen zu vermeiden, sollten sich Urlauber und Urlauberinnen nach Möglichkeit schon mehrere Monate vor der Anreise ein günstiges Angebot sichern. Bei speziellen Feiertagen wie Weihnachten und Silvester sind Buchungen von einem Jahr und mehr im Voraus nicht unüblich. Da auch im kommenden Jahr die Preiskurve durch die steigende Inflation voraussichtlich weiter nach oben zeigen wird, empfiehlt sich das Nutzen der anstehenden Frühbucherzeit. Sie beginnt für die kommende Sommersaison traditionell Ende Dezember und ermöglicht es Reiselustigen, sich dank hoher Rabatte schon jetzt ihr Urlaubsschnäppchen zu sichern.