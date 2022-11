Weihnachten unter Palmen: Urlaubsziele mit Badewetter im Dezember

München, 10.11.2022 | 08:33 | soe

Wellenrauschen statt Weihnachtsstress und Palmenstrand statt Glühweinstand: Nicht alle träumen von einer Weißen Weihnacht mit Schnee, Kälte und großem Familientreffen. Für einen traumhaften Weihnachtsurlaub im Warmen gibt es 2022 wieder eine große Auswahl an Zielen, denn auch die meisten weiter entfernten Reiseländer haben ihre Corona-Beschränkungen abgeschafft. Empfangen Sie den Weihnachtsmann in diesem Jahr doch auf Bali, in Thailand oder in der Karibik!



Traumhafte Weihnachten unter Palmen gibt es beispielsweise in der Karibik, in Thailand oder auf den Malediven.

Wer nicht ganz so weit fliegen möchte, findet bereits auf der Mittelstrecke attraktive Sonnenziele, die auch im Dezember Badetemperaturen versprechen. Je nach Wetterlage kann es beispielsweise am Roten Meer durchaus noch bis zu 30 Grad warm werden, sodass Ägypten-Urlauber und –Urlauberinnen problemlos die bunte Unterwasserwelt erkunden oder ein Sonnenbad am feinsandigen Strand nehmen können. Weitaus mehr Auswahl gibt es jedoch unter den Fernzielen, von denen viele den Dezember zu ihrer Hauptsaison zählen.Wenn der Weihnachtsmann statt im Rentierschlitten auf einem Jetski vorfährt, befinden sich Reisende wahrscheinlich auf einer tropischen Insel. In den Staaten der Karibik wird das Fest der Liebe durch den kulturellen Einfluss der Europäer fast überall groß gefeiert, sodass auch Urlauber und Urlauberinnen auf traditionelle Weihnachtsbäume und -dekoration nicht verzichten müssen. In der Dominikanischen Republik versprüht auf der Plaza de España in Santo Domingo ein geschmückter Weihnachtsbaum viel Festtagsflair, während der Strand mit bestem Badewetter gleich um die Ecke wartet. Auch auf den Bahamas, an der Karibikküste Mexikos sowie auf Jamaika warten tolle Angebote für einen sonnigen Weihnachtsurlaub.Selbst wenn Weihnachten als westliches Fest in Asien keine lange Tradition hat, wird es heutzutage in mehreren Ländern gefeiert. So stellen einige Familien auf der indonesischen Insel Bali einen Weihnachtsbaum aus Hühnerfedern auf, außerdem wird mit Kokosblättern und Bambuszweigen geschmückt. Wer von dem Festtagstrubel genug hat, kann bei durchschnittlichen 31 Grad Celsius am Strand entspannen, eine Tour durch den balinesischen Dschungel unternehmen oder an den eigenen Surfkünsten feilen. Ähnlich gestaltet sich das Bild in Thailand: Durch viele Eingewanderte haben sich Weihnachtsdekorationen in Geschäften und Hotels etabliert und viele Unterkünfte veranstalten eigene Weihnachtsfeiern. Darüber hinaus ist der Dezember einer der besten Reisemonate für Thailand, denn an den Stränden der Andamanensee kann dann wunderbar gebadet werden.Wenn der Sandstrand vor der Tür fast so weiß sein soll wie der Bart des Weihnachtsmannes, ist Weihnachten im Inselparadies der Malediven eine gute Idee. Der Dezember zählt auf dem Archipel zur Trockenzeit und ist mit durchschnittlich 30 Grad Celsius, einer ruhigen See und nur etwa drei Schauertagen einer der besten Reisemonate. Viele Resorts auf den Malediven bieten über die Weihnachtsfeiertage spezielle Menüs und Aktivitäten an – mancherorts kommt sogar der Weihnachtsmann – sodass auch Familien mit Kindern nichts vom Festtagsgefühl verlorengeht. Tropische Weihnachten erwarten Reisende außerdem auf Mauritius, wo rund ein Viertel der Bevölkerung dem christlichen Glauben angehört. Traditioneller Weihnachtsschmuck gehört auf der Insel ebenso zu den Feiertagen wie Gottesdienste in den Kirchen und köstliches Essen. Statt anstrengendem Stapfen durch den Schnee wartet auf Mauritius nach dem Festmahl jedoch ein Spaziergang an Traumstränden wie Le Morne oder Flic En Flac, gekrönt von einem Bad im 25 bis 27 Grad warmen Meer.