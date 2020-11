Abgesagt: Leipziger Weihnachtsmarkt 2020 findet nicht statt

München, 04.11.2020 | 10:24 | lvo

Der Leipziger Weihnachtsmarkt 2020 muss abgesagt werden, wie der Verwaltungsstab der Stadt Leipzig am 3. November entschieden hat. Grund dafür ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen, die am 30. Oktober 2020 in Kraft trat. Der Wochenmarkt in der Innenstadt wird, wie geplant, weiterhin stattfinden.



In diesem Jahr müssen die Leipziger auf Glühwein, Bratwurst und weitere Leckereien verzichten. Nachdem bereits Ende Oktober das Gastronomie-Verbot bundesweit für den November 2020 beschlossen wurde, ist nun auch der Leipziger Weihnachtsmarkt von den corona-bedingten Maßnahmen betroffen. Oberbürgermeister Burkhard Jung hoffte bis zuletzt auf einen Weihnachtsmarkt wenigstens im kleinen Rahmen, dennoch geht die Gesundheit vor. Die Absage betrifft auch die verkaufsoffenen Sonntage in Leipzig am 29. November und 20. Dezember.Für weihnachtliche Stimmung in der Stadt wird in diesem Jahr dennoch gesorgt. So dürfen sich die Leipziger über den traditionellen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz freuen – eine rund 60 Jahre alte und 21 Meter hohe Douglasie, die am 5. November aufgestellt wird. Festlich umrahmt wird sie erstmalig in diesem Jahr von der Lichtinstallation „Chor der Engel“. Zusätzlich öffnet am 23. November das Märchenland, auch der Magische Wald in der Grimmaischen Straße wird beleuchtet.