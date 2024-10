Wetterwarnung für Oman: Schwere Niederschläge und Starkwind erwartet

München, 15.10.2024 | 10:22 | sei

Omanische Wetterbehörden warnen vor heftigen Unwettern am 15. und 16. Oktober in mehreren Regionen des Landes. Es wird mit starkem Regen, Hagel und Überschwemmungen gerechnet, die auch den Flugverkehr beeinträchtigen könnten. Reisende sollten sich auf mögliche Verspätungen und umgebuchte Anschlussflüge vorbereiten.



Die omanischen Wetterbehörden haben für den 15. und 16. Oktober schwere Regenfälle, Starkwind und Hagel in mehreren Gouvernoraten angekündigt. Besonders betroffen sind Dschanub asch-Scharqiyya, al-Wusta und Dhofar, doch auch in weiteren Regionen wie Maskat, Schamal asch-Scharqiyya, ad-Dachiliyya, Al Batina, az-Zahira und Buraimi könnten die Auswirkungen des Unwetters zu spüren sein. Reisende müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Das nationale Frühwarnzentrum erwartet 40 bis 90 Millimeter Niederschlag, der regional zu Überflutungen führen kann.Auch der Flugverkehr könnte durch das Unwetter beeinträchtigt werden, insbesondere bei An- und Abflügen über Maskat. Airlines bereiten sich auf mögliche Verspätungen und Anschlussflugprobleme vor. Reisegäste, die ihre Anschlussflüge verpassen, werden automatisch umgebucht und sollten sich direkt an den Schaltern der Airlines melden. Dort wurde vorsorglich das Personal aufgestockt, um das eventuell höhere Anfrageaufkommen bewältigen zu können.Die omanischen Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, am heutigen Dienstag nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und die aktuellen Wetterberichte in den Medien zu verfolgen. Schulen bleiben geschlossen, viele Unternehmen haben ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt. Für Schüler und Schülerinnen einiger Gouvernorate wurde Fernunterricht angekündigt.