Whalewatching Island: Start der Walbeobachtungs-Saison

München, 31.03.2023 | 16:07 | spi

Island ist bekannt für seine heißen Quellen und feurigen Vulkane. Viele wissen jedoch nicht, dass die Insel im hohen Norden auch ein hervorragender Ort ist, um Wale in freier Wildbahn zu beobachten. Mehr als 23 Walarten können in isländischen Gewässern erspäht werden. Einige Arten halten sich sogar das ganze Jahr über in Küstennähe auf. Die beste Zeit für eine „Walfahrt“ nach Island ist jedoch von April bis Anfang August. Dann kehren die Giganten des Meeres zur Futtersuche zurück zur Insel.



Wale gehören zu den größten Säugetieren der Welt und sind unter anderem in isländischen Gewässern heimisch.



Diese Walarten leben in isländischen Gewässern



Am häufigsten ist der Zwergwal, den man das ganze Jahr über beobachten kann. Weitere Dauergäste sind Weißschnauzendelfine und Schweinswale. Im Norden können Interessierte sogar Buckelwale, Finnwale und Pottwale beobachten. Sehr selten sind Sichtungen von Narwalen, die mit ihren langen Hörnern einer Fantasiewelt entsprungen sein könnten. Aber auch das größte Säugetier der Welt, der Blauwal, schwimmt in isländischen Gewässern.



Reisen in und nach Island



Wale sind Säugetiere und haben im Gegensatz zu Fischen keine Kiemen, sondern Lungen wie der Mensch. Deshalb müssen die riesigen Tiere hin und wieder an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Das ist der perfekte Moment, um Wale zu beobachten. In den Sommermonaten kehren die großen Walarten nach Island zurück, weshalb in dieser Zeit die meisten Bootstouren angeboten werden. Mit etwas Glück können die majestätischen Tiere auch von der Küste aus beobachtet werden.

