Wien feiert 2025 mit einem Strauss-Jubiläumsjahr

München, 29.10.2024 | 16:16 | nmh

Mit dem Jahresmotto „King of Waltz, Queen of Music“ ehrt Wien Tourismus 2025 den 200. Geburtstag des berühmten Komponisten Johann Strauss. Das Strauss-Jahr bietet ein vielseitiges Kulturprogramm an 250 Spieltagen. Die Wiener Tourismusbehörde erwartet, dass das Strauss-Festivaljahr zahlreiche Besucher anzieht und den Kulturstandort Wien nachhaltig stärkt.



Konzerte und Events bringen 2025 das musikalische Erbe des "Walzerkönigs" in alle Bezirke Wiens.



Eine Stadt im Klang von Strauss



Der Höhepunkt des Festjahres ist der 200. Geburtstag von Johann Strauss am 25. Oktober 2025. Bis dahin erwartet Wien-Reisende fast das ganze Jahr über jeden Sonntag eine Premiere aus den Genres Tanz, Musik und Theater. Der Fokus des Programms liegt dabei nicht nur auf bekannten Strauss-Stücken, sondern auch auf besonderen Hommagen und interaktiven Erlebnissen, die die Verbindung von Kunst, Kultur und Stadt feiern.



Tourismus im Fokus



Das Strauss-Jubiläum wird in der gesamten Stadt gefeiert: Insgesamt 65 Produktionen mit über 400 Künstlerinnen und Künstlern verteilen sich auf 69 Locations in allen 23 Bezirken Wiens. Dabei erwartet Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl an Formaten, von klassischen Konzerten über Operetten bis zu zeitgenössischer Performancekunst und Outdoor-Events wie das Donauinselfest. Besonders spektakulär: Der Rathausplatz wird zur Silvestergala Schauplatz einer großen Open-Air-Performance.

