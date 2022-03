World Happiness Report 2022: Das sind die glücklichsten Länder der Erde

München, 24.03.2022 | 11:34 | soe

Am glücklichsten sind die Menschen offenbar im Norden Europas: Der World Happiness Report 2022 wurde veröffentlicht und setzt Finnland, Dänemark und Island auf die vordersten Plätze des Rankings. Deutschland fällt aus den Top Ten und findet sich nach einem siebten Platz im Vorjahr nun auf Position 14 wieder.



Im World Happiness Report 2022 stehen drei nordeuropäische Länder auf den ersten Plätzen.

Im World Happiness Report 2022 steht Finnland auf Platz 1 der glücklichsten Länder der Welt und sichert sich diesen Rang damit zum fünften Mal in Folge. Auf Position 2 folgt Dänemark, auf Rang 3 Island und auch alle weiteren skandinavischen Staaten sind in den Top Ten vertreten. Als einzige nicht-europäische Länder landen Israel auf Platz 9 und Neuseeland auf Platz 10 unter den zehn bestbewerteten Staaten. Deutschland büßt im Vergleich zum Vorjahr allerdings einige Positionen ein und belegt nur noch Rang 14, liegt damit bei 146 verglichenen Ländern jedoch noch immer im vorderen Bereich.Der World Happiness Report wird jährlich von einer Initiative der Vereinten Nationen veröffentlicht und gibt Auskunft über die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung der beteiligten Länder. Gemessen wird diese anhand verschiedener Faktoren wie dem Bruttoinlandsprodukt, sozialer Unterstützung, der gesunden Lebenserwartung und der Möglichkeit einer freien Entfaltung der Persönlichkeit. Es handelt sich somit nicht um eine Umfrage, sondern um eine Einschätzung anhand verschiedener Statistiken durch bestimmte Instanzen.Neben den skandinavischen Staaten landen auch viele bei deutschen Urlaubern und Urlauberinnen beliebte Ferienziele im oberen Bereich des Rankings. So befindet sich Österreich auf Rang 11, Frankreich auf Platz 20 und Spanien auf Rang 29. Italien wird auf den 31. Platz gesetzt, Kroatien auf Platz 47. Unter den Fernreisezielen findet sich Australien auf Platz 12 wieder, Kanada auf Platz 15 und die USA auf Rang 16.