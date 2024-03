World Happiness Report 2024: In Finnland leben die glücklichsten Menschen

München, 20.03.2024 | 10:39 | spi

Der World Happiness Report 2024 ist erschienen und zeigt unter anderem, in welchen Ländern die zufriedensten Menschen leben. Finnland wurde zum siebten Mal in Folge zum glücklichsten Land gewählt. Als Grundlage für die Bewertung dienen Selbsteinschätzungen der jeweiligen Bevölkerung zu ihrem eigenen Leben. An dem Bericht, der seit elf Jahren zum Weltglückstag erscheint, waren unter anderem die Universität Oxford und die UN beteiligt.



Finnland ist laut dem World Happiness Report 2024 erneut das glücklichste Land der Welt.



Die Top 10 der glücklichsten Länder



Israel und die Niederlande liegen vor dem skandinavischen Norwegen auf den Plätzen fünf und sechs. Das kleine Luxemburg und die Schweiz belegen die Ränge acht und neun. Australien hat seinen Nachbarn Neuseeland vom zehnten Platz verdrängt. Schweden hat sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert, Luxemburg und die Schweiz haben die Plätze getauscht.



Wie glücklich sind Deutschland und beliebte Urlaubsziele?



Deutschland hat im Vergleich zum Jahr 2023 acht Plätze verloren und liegt nur noch auf Rang 24. Das beliebteste Reiseziel der CHECK24-Kundinnen und -Kunden in den kommenden Osterferien ist die Türkei, die sich von Platz 106 im Vorjahr auf Platz 98 verbessern konnte. Verluste verzeichnen dagegen Spanien auf Platz 36 (2023: 32) und Griechenland auf Platz 64 (2023: 58). Vor Deutschland liegen die Vereinigten Arabischen Emirate auf Position 22.



Dem Glück auf der Spur



Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter dem World Happiness Report haben die Bevölkerung in 143 untersuchten Ländern befragt. Das Glücksranking basiert ausschließlich auf der Selbsteinschätzung der Menschen, wie glücklich oder zufrieden sie sich fühlen. Zusätzlich werden objektive Daten wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und die Lebenserwartung erhoben, die die Forscherinnen und Forscher zur Erklärung der Umfrageergebnisse heranziehen. Die objektiven Daten fließen aber nicht in den Ländervergleich ein. Der Bericht ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Universität Oxford und anderen Hochschulen sowie den Vereinten Nationen und dem amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup. Im rund 160 Seiten langen World Happiness Report finden sich viele Datenanalysen, Auswertungen und Interpretationen zur persönlichen Zufriedenheit in 143 Ländern. Neben Alters- und Geschlechtsunterschieden ist die Entwicklung des Glücks in den Ländern interessant. Spitzenreiter ist nach wie vor Finnland. Die nordischen Länder Dänemark, Island und Schweden sind dem Titelverteidiger aber immer näher auf den Fersen.Israel und die Niederlande liegen vor dem skandinavischen Norwegen auf den Plätzen fünf und sechs. Das kleine Luxemburg und die Schweiz belegen die Ränge acht und neun. Australien hat seinen Nachbarn Neuseeland vom zehnten Platz verdrängt. Schweden hat sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert, Luxemburg und die Schweiz haben die Plätze getauscht.Deutschland hat im Vergleich zum Jahr 2023 acht Plätze verloren und liegt nur noch auf Rang 24. Das beliebteste Reiseziel der CHECK24-Kundinnen und -Kunden in den kommenden Osterferien ist die Türkei, die sich von Platz 106 im Vorjahr auf Platz 98 verbessern konnte. Verluste verzeichnen dagegen Spanien auf Platz 36 (2023: 32) und Griechenland auf Platz 64 (2023: 58). Vor Deutschland liegen die Vereinigten Arabischen Emirate auf Position 22.Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter dem World Happiness Report haben die Bevölkerung in 143 untersuchten Ländern befragt. Das Glücksranking basiert ausschließlich auf der Selbsteinschätzung der Menschen, wie glücklich oder zufrieden sie sich fühlen. Zusätzlich werden objektive Daten wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und die Lebenserwartung erhoben, die die Forscherinnen und Forscher zur Erklärung der Umfrageergebnisse heranziehen. Die objektiven Daten fließen aber nicht in den Ländervergleich ein. Der Bericht ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Universität Oxford und anderen Hochschulen sowie den Vereinten Nationen und dem amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup.

Weitere Nachrichten über Reisen

19.03.2024 USA: Nationalparkbesuch teilweise nur mit Reservierung Die großen Nationalparks in den USA ziehen jedes Jahr viele Naturbegeisterte an. Reisende dabei sollten beachten, dass an Tagen mit vielen Besuchenden oft Reservierungen nötig sind. Die großen Nationalparks in den USA ziehen jedes Jahr viele Naturbegeisterte an. Reisende dabei sollten beachten, dass an Tagen mit vielen Besuchenden oft Reservierungen nötig sind.

11.03.2024 Wieder Bahnstreik am Dienstag: GDL ruft zum Ausstand auf Nur wenige Tage nach dem letzten Bahnstreik ist der nächste geplant: Die GDL ruft für Dienstag, 12. März, zum 24-stündigen Ausstand bei der Deutschen Bahn auf. Nur wenige Tage nach dem letzten Bahnstreik ist der nächste geplant: Die GDL ruft für Dienstag, 12. März, zum 24-stündigen Ausstand bei der Deutschen Bahn auf.

05.03.2024 Neujahr auf Bali: Der Tag der Stille "Nyepi" findet am 11. März statt Auf Bali feiern die gläubigen Einheimischen Nyepi, den Tag der Stille. Am 11. März bleiben einschließlich der Reisenden alle zuhause. Sogar der Flughafen stellt den Betrieb ein. Auf Bali feiern die gläubigen Einheimischen Nyepi, den Tag der Stille. Am 11. März bleiben einschließlich der Reisenden alle zuhause. Sogar der Flughafen stellt den Betrieb ein.

04.03.2024 Bahnstreik ab Donnerstag sorgt für Chaos Es zeichnete sich bereits ab: Ab Donnerstag wird bei der Deutschen Bahn erneut gestreikt. Es ist mit weitreichenden Auswirkungen im Fernverkehr zu rechnen. Es zeichnete sich bereits ab: Ab Donnerstag wird bei der Deutschen Bahn erneut gestreikt. Es ist mit weitreichenden Auswirkungen im Fernverkehr zu rechnen.